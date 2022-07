Detienen a falso abogado de Miami Lakes acusado de estafar y amenazar a sus víctimas

La orden judicial decía que Medina mostraba una tarjeta falsa del Colegio de Abogados de Florida con un número que en realidad pertenecía a otro abogado local, Alexander Clavero, quien dijo que no conocía personalmente a Medina y que no le había autorizado a utilizar su número de colegiado.

“El Sr. Clavero informó de que conocía a alguien llamado Ian Medina, porque se habían puesto en contacto con él y se lo habían dicho varios antiguos compañeros del acusado de la Facultad de Derecho de Emory”, afirma la orden judicial.

La orden afirma que una de las víctimas pagó a Medina 3.500 dólares a través de la aplicación Square por servicios jurídicos que nunca prestó después de que Medina le llamara, sin haberlo solicitado, ofreciéndole representarle en una reclamación por daños personales. Afirma que Medina dejó de responder después de recibir el dinero.

Afirma que otra víctima, una mujer, pagó a Medina 750 dólares mediante la aplicación de pago Zelle por un caso de derecho de la tercera edad relacionado con su padre. Dice que encontró a Medina como abogado en el sitio web “Requestlegalhelp.com”.

La orden judicial afirma que, una vez más, Medina dejó de responder a los correos electrónicos y mensajes de texto tras recibir el dinero. Esto llevó a la víctima a presentar una queja ante el Colegio de Abogados de Florida, según la orden.

De repente, según la orden judicial, Medina volvió a responder.

Se le acusa de haber enviado a la víctima mensajes de texto con amenazas de muerte cargadas de insultos, llamándola “dead c--- b----” y “meth head”, utilizando lenguaje homófobo “tweaker a-- f--,” diciendo “You will die today b----,” y terminando el párrafo con “Love, your attorney.”

Después, según la orden judicial, reiteró algunos de los insultos en mayúsculas, escribiendo “YOUR (sic) A F---ING TWEAKER F-- B----”.

Los investigadores reportaron haber descubierto que Medina había creado varias entidades comerciales en las que se presentaba como abogado, con el nombre de “Ian A. Medina, Esq.”.

Los registros de la corte de Miami-Dade muestran que Medina presentó una fianza de 40.000 dólares.

