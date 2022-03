Niño de 4 años muere ahogado en un canal del suroeste de Miami-Dade

Previo al hallazgo del cuerpo en el canal, la familia publicó una foto a través de la aplicación de las cámaras de vigilancia Ring, pidiendo ayuda a la comunidad para encontrar al niño que padecía de autismo y microcefalia.

En su lugar de residencia fue instalado un altar improvisado con su foto y algunas velas. La familia ha querido mantenerse alejada y no emitir declaraciones.

Sin embargo, los vecinos del área manifestaron sentirse consternados ante lo ocurrido.

Embed

“Es muy triste lo que pasó, yo no me había dado cuenta hasta que vi esto lleno de patrullas y ahí me asomé a ver, de verdad es muy lamentable esta noticia”, dijo Martha Rodríguez, residente del área.

Ante este lamentable incidente, las autoridades reiteran el llamado a los padres a nunca perder de vista a sus pequeños.

“Vivimos en el Sur de la Florida, donde es importante que los niños aprendan a nadar, no los deben descuidar nunca”, señaló Zabaleta.

El caso continúa bajo investigación.

Victoria Joseph | americateve.com