Investigan a varios policías de Miami-Dade por uso excesivo de la fuerza en arresto

“Yo oí que alguien me llamaba, Mike ven rápido, y ahí es cuando salí y vi a los policías que golpearon mi puerta con el hombre que estaban arrestando, cuando miré les dije ¿por qué hacen eso? Es un ser humano, no entiendo”, dijo Mike Wadi, propietario de United Beauty Supply.

Una de las cámaras corporales de un agente se cayó al piso y Ramzi Wadi, hijo del propietario de la tienda, la recogió y la apuntó en dirección a los policías.

Fue entonces cuando los agentes corrieron hacia él.

“Estaba aterrorizado, tan pronto como traté de volver a entrar a la tienda, el tipo vino y me agarró la mano, el brazo y comenzó a golpearme, y yo me estaba defendiendo. Entonces, básicamente lo empujé hacia atrás; de repente, todos los agentes vinieron y me atacaron. Uno vino detrás de mí, dos desde el costado y comenzaron a golpearme y golpearme”, dijo Ramzi Wadi, hijo del propietario de United Beauty Supply.

Ante esta situación, Mike Wadi le reclamó a los agentes por qué agredían a su hijo y en ese momento corrieron hacia él y lo golpearon en seis oportunidades.

Ramzi Wadi fue acusado de agresión contra un oficial de la ley y, junto con su padre, fue llevado a la cárcel del condado.

Según el informe policial, estaba interfiriendo con el trabajo de los agentes y empujó a uno de ellos por la espalda. Ambos dicen que fueron tratados injustamente.

“Yo pienso que la policía no debería actuar así, era como si estuvieran golpeando a un animal, ese no es trato hacia una persona. Y encima vienen aquí y apuntaron con un taser a mi hermano pequeño que es solo un niño”, dijo Ramzi Wadi.

A través de un comunicado, la policía del condado informó:

“El Departamento de Policía de Mami-Dade está al tanto de un incidente que ocurrió en nuestro Distrito Sur, donde nuestros oficiales estuvieron involucrados en una confrontación física con un delincuente armado convicto. Durante este incidente, un total de cuatro personas fueron detenidas y se incautaron tres armas de fuego. En nuestros continuos esfuerzos de total transparencia, iniciamos de inmediato una investigación de asuntos internos sobre el asunto con nuestra Oficina de Cumplimiento Profesional. Los oficiales involucrados han sido reasignados a tareas administrativas. Evaluaremos continuamente este caso, a medida que continúe el proceso de Asuntos Internos”.

Fuente: Victoria Joseph | americateve.com