Vandalizan varios vehículos de un estacionamiento público de Miami Beach

“Me sorprende más bien esto, saber que esté pasando esto por aquí, tantísima gente, niños hasta en el día puede pasar también eso por acá, qué miedo”, dijo Ana Carquín, residente del área.

Todo parece indicar que a los neumáticos los dañaron con una navaja o un cuchillo, y es que les dejaron un orificio.

“No sé si de pronto se trate de personas que no son de Miami, que vienen de otros estados y no tienen sentido de comunidad, me preocupa que esté pasando esto”, dijo Nancy González, residente del área.

La policía de Miami Beach está investigando el incidente y revisando los vídeos de vigilancia de las dos edificaciones que rodean el estacionamiento, ya que el mismo no cuenta con cámaras de seguridad, situación que, según algunos usuarios, les genera desconfianza.

“Wao, está bastante fuerte, ya no sé si me da confianza venir aquí, a veces todos estamos vulnerables y no lo sabemos”, dijo Eduardo Arellano, residente del área.

Las autoridades informaron que a raíz de este hecho, el patrullaje policial aumentó en la concurrida área de Miami Beach, a lo que algunos residentes reaccionaron y pidieron que sea más constante la presencia de uniformados para garantizar la seguridad en la zona.

“He oído de robos también, es una delincuencia total, ya no puedes estar relajada”, dijo Lorena Mitilla, residente del área.

Se le pide a quien tenga más información que se comunique con la línea de alto al crimen al (305) 471-8477.

Fuente: Victoria Joseph | americateve.com