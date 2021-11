Revelan la identidad de hombre que intento violar a una mujer en Miami Beach

Un vecino que pidió resguardar su identidad contó que el sospechoso vive en compañía de su esposa e hijos.

Embed

“Yo pensé, cuando lo estaban arrestando, quizás estaba drogado, tomado, no lo sé, que me perdone su familia, me da pena con su madre y los niños, pero tiene que pagar por lo que hizo”.

Residentes del condominio en el que vive el sospechoso, ubicado en la calle 13 y Euclid Avenue de Miami Beach, denunciaron que el área se ha vuelto insegura.

Miguel Ángel López Sorto compareció ante la corte este jueves, acusado de robo con allanamiento de morada y agresión y le fue negada la fianza.