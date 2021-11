La exactriz porno Mia Khalifa vuelve a arremeter contra el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel

“¿Dónde podemos encontrar donaciones organizadas a Cuba? He estado buscando a través del #SOSCuba hashtag, pero no he tenido suerte”, dijo en aquel entonces la influencer.

El 11 de julio, jornada en la que miles de cubanos salieron a las calles a protestar en contra del régimen, Khalifa publicó un video en Twitter en el que le decía “s!ngao”, “cabrón”, e “hijo de p%ta” a Díaz-Canel.

Este video ocasionó tanto revuelo que el mismo gobernante cubano salió a responder, alegando que su gobierno enfrenta una “estrategia de guerra no convencional” planeada presuntamente desde los Estados Unidos con el objetivo de “manipular las emociones y los sentimientos en redes sociales”.

“Acudieron a todos los youtubers e influencers que pudieron en redes sociales, incluyendo una determinada artista con determinadas características que empezó rechazando el bloqueo y parece que después la presionaron y terminó diciendo que yo soy un tirano, algunos de esos epítetos que nos ponen”, dijo Díaz-Canel.

Ante esto, la influencer respondió diciendo de que a ella no le paga ningún gobierno del mundo por denunciar los atropellos que sufre el pueblo cubano.

“Lo hago gratis y en mi tiempo libre" comentó Khalifa.