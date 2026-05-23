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Meyer y Hicks guían a Marlins a victoria de 4-1 ante improductivos Mets

MIAMI (AP) — Max Meyer lanzó siete entradas sin permitir carreras y con apenas un hit, Liam Hicks conectó dos jonrones y los Marlins de Miami vencieron el sábado 4-1 a los inofensivos Mets de Nueva York.

Liam Hicks (derecha), de los Marlins de Miami, festeja con el coach de la antesala Blake Lalli, durante el encuentro de del sábado 23 de mayo de 2026 ante los Mets de Nueva York (AP Foto/Lynne Sladky)
Liam Hicks (derecha), de los Marlins de Miami, festeja con el coach de la antesala Blake Lalli, durante el encuentro de del sábado 23 de mayo de 2026 ante los Mets de Nueva York (AP Foto/Lynne Sladky) AP

Owen Caissie impulsó dos carreras con un doble por los Marlins, que han permitido solo una carrera y tres hits en cada uno de los dos primeros juegos de la serie. El dominicano Otto López pegó un doble en la tercera entrada y lidera las Grandes Ligas con 69 hits.

Mark Vientos bateó un sencillo hacia el jardín derecho, el lado contrario, en la segunda entrada. Fue el único hit que permitió Meyer (5-0), la tercera selección global del draft amateur de 2020.

El derecho ponchó a ocho, dio tres bases por bolas y golpeó a un bateador con un lanzamiento. Mejoró su efectividad a 2,52.

Ha permitido apenas dos carreras en 25 entradas en sus últimas cuatro aperturas en casa.

Anthony Bender relevó a Meyer y consiguió los siguientes cuatro outs. Andrew Nardi retiró al dominicno Juan Soto para el segundo out en la novena antes de meterse en algunos problemas.

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