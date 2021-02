Luisito Comunica reveló que sufrió un robo en un aeropuerto

"Está feo, está un poco gracioso, no los juzgaré si se ríen, pero es que me robaron en el Aeropuerto", dijo Luisito Comunica en la primera de sus 10 historias de Instagram donde explicó de manera humorística que le metieron un teléfono viejo a la maleta a cambio de llevarse sus celulares de emergencia. Cuando Luisito Comunica revisó su equipaje en Dallas, Texas, descubrió que le habían sacado dos celulares de la maleta, los cuales llevaba para no quedarse incomunicado ante un percance en el que le robaran su celular principal.