La mitad del territorio mexicano tiene alerta roja y naranja de EEUU por violencia, narcoterrorismo y secuestro

Una de las recomendaciones que llaman bastante la atención y que puede ser aplicada también por los mexicanos residentes en los estados de alto peligro, es “no viajar entre ciudades después del anochecer, no tomar taxis en la calle y evitar viajar solos, especialmente en áreas remotas”. Ya que no solo los extranjeros se encuentran en riesgo, los recientes sucesos ocurridos en México afectan a todos.