Belinda obliga a su padre a comerse una sopa Maruchan y su respuesta sorprendió a muchos

El papá de Belinda se enoja y no se come su sopa instantánea

Después de atacarlo con el flash de su celular, don Ignacio Peregrín no comprendió por qué su hija Belinda quería que se comiera una sopa instantánea cuyo nombre no pudo pronunciar en principio. No obstante, aceptó probarla siempre y cuando fuera de origen mexicano, pues aseguró que lo hecho en el país es bienvenido para él.

"Belinda, no, no me pongas eso ahora, sí ya me habéis explicado que es una maruchan, pero no con esa luz, Belinda joder que me estás dejando ciego", mencionó en primer lugar el padre de la famosa.

De igual forma, la intérprete de "Amor a primera vista" y "Luz sin gravedad" le explicó que el mito indica que el producto tarda hasta 3 semanas en salir de su sistema a lo que él respondió de inmediato: "Pues me da igual si es mexicano, lo que sea. A muerte con México", algo que celebró su retoño aunque tuviera su voz de "españolete".

Al final, tras indagar el origen del producto, don Ignacio Peregrín se negó a comerse la sopa que tanto quería Belinda, pues descubrió que no es mexicana. Incluso, se le puede ver ligeramente molesto, pues Belinda estuvo prácticamente encima de él porque lo considera "divertido".

Fuente: elheraldo.com