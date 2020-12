A sus 61 años, Maribel Guardia se identifica como "salvaje y buena"

Aunque no era del todo novata en el campo del doblaje, Maribel Guardia cuenta en entrevista con Efe que se aventuró a interpretar a una mujer de la prehistoria que es matriarca de su familia, con la que encontró muchas cosas en común a pesar de ser aparentemente diferentes.

“Yo había visto la primera película y nunca me imagine que me iban a llamar a hacer un ‘casting’, fue muy emocionante. Tenemos muchas cosas en común las dos, soy mamá, tengo un esposo, un hijo, un nieto y entendí perfecto el personaje”, asegura la actriz radicada en México.

En esta entrega, los Croods seguirán buscando el mejor lugar para vivir y en el proceso se encontrarán con una familia que dice estar más evolucionada que ellos.

La película, que ya está en salas de cine mexicanas y que llegará a plataformas de video bajo demanda en Estados Unidos el 18 de diciembre, explora temas como la amistad, la empatía, la apertura al cambio y el hambre de libertad de los jóvenes.

“Las mujeres entendemos que a nuestros hijos les tenemos que dar alas para volar y que algún día se tienen que ir. En este caso el papá es un troglodita que le cuesta entender eso y Ugga es una intermediaria de las emociones del papá y de la hija”, explica Guardia.

Pero, según relata, esta no era la primera vez que hacía doblaje, pues anteriormente ya se había metido en una cabina para mejorar su propia voz.

“Yo hice cine mexicano y en la época en que lo hice el sonido era muy malo entonces teníamos que ir a doblar nuestra propia voz”, recuerda.

“Muchos actores profesionales le doblaban la voz a actores para hacer más interesantes los personajes, a mí una vez me doblaron una de mis películas, pero de ahí en adelante yo hacia mi propio doblaje y esa era la experiencia que tenía”, añade.

Pese a ello, uno de los retos más grandes que mantuvo durante el rodaje de “The Croods” fue ser la primera en grabar y tener que “ponerle voz a una mujer que aparte es una salvaje que a veces da matices de ternura y tiene una voz fuerte”.

A sus 61 años, la cantante y actriz sigue impresionando a sus seguidores por su belleza y su aparente eterna juventud.

Guardia ha sabido adaptarse a los tiempos actuales y además de ser parte de producciones televisivas y conciertos, ha explotado las redes sociales con vídeos divertidos, fotos e incluso blogs audiovisuales.

Tan solo en Facebook cuenta con más de 10 millones de seguidores y, a manera de agradecimiento, semanalmente hace un programa en el que además de tener invitados toca temas de interés general.

“Son como una familia para mí, tengo un programa en el que hablamos de todo, de salud, de los hombres, de las relaciones, de sexo y he tenido invitados. Yo me he divertido mucho”, afirma.

Acostumbrada a hacer espectáculos en vivo, la cantante ha tenido que ponerle pausa por un tiempo a estos proyectos, pero no ha dejado la música.

Recientemente presentó un tema junto a los bolivianos de Doble Vía y será parte de un disco homenaje al compositor nicaragüense Carlos Mejía Godoy con la canción “María de los guardias”.

En el terreno de la actuación, Maribel espera realizar una aparición especial para una telenovela en 2021 y formó parte de la serie protagonizada por Humberto Zurita, “Él es el galán”.

“Estuvimos ahí Omar Fierro, Erika Buenfil, Laura Flores y yo. La pasamos muy bien, con todos había trabajado antes, con Zurita en una película, mis primeras pruebas de actuación las hice con Erika cuando ella tenía 15 y yo 19, fue muy lindo reencontrarme con estos compañeros”, asegura.