México y EEUU inician el 16 de marzo primera ronda de conversaciones para la revisión del T-MEC

Así lo anunció el jueves el secretario mexicano de Economía, Marcelo Ebrard, en un video que difundió en su cuenta de X en el que detalló que en esta primera ronda se abordarán temas relativos a las reglas de origen, el aumento de la producción, la integración de las economías para elevar la competitividad frente a otras regiones y la seguridad de las cadenas de suministro.

Ebrard indicó que el arranque de la primera ronda bilateral se acordó con el principal negociador comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer.

Las relaciones entre los tres socios del T-MEC se han visto perturbadas en el último año por las medidas proteccionistas de Trump.

Aunque México ha logrado sortear buena parte de los aranceles impuestos por Washington, los productos mexicanos no cubiertos por el T-MEC y los camiones medianos y pesados enfrentan un arancel de 25%. También está vigente un gravamen de 50% al acero, el aluminio y el cobre, y una tarifa de 17% al tomate mexicano.

En medio de la turbulenta etapa, México y Canadá han avanzado conversaciones para fortalecer la cooperación en comercio y seguridad previo a la revisión del T-MEC prevista para mediados de este año.

En ese sentido, el ministro de finanzas y comercio de Canadá, Dominic LeBlanc, visitó a mediados del mes pasado la Ciudad de México para discutir con las autoridades mexicanas los planes de cooperación bilateral.

FUENTE: AP