México y EEUU inician el 16 de marzo primera ronda de conversaciones para la revisión del T-MEC

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — México acordó con Estados Unidos iniciar a partir de 16 de marzo una primera ronda bilateral de conversaciones de cara a la revisión del tratado comercial trilateral que mantienen con Canadá (el T-MEC) que se ha visto afectado en el último año por los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump a sus vecinos y otros países.

Así lo anunció el jueves el secretario mexicano de Economía, Marcelo Ebrard, en un video que difundió en su cuenta de X en el que detalló que en esta primera ronda se abordarán temas relativos a las reglas de origen, el aumento de la producción, la integración de las economías para elevar la competitividad frente a otras regiones y la seguridad de las cadenas de suministro.

Ebrard indicó que el arranque de la primera ronda bilateral se acordó con el principal negociador comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer.

Las relaciones entre los tres socios del T-MEC se han visto perturbadas en el último año por las medidas proteccionistas de Trump.

Aunque México ha logrado sortear buena parte de los aranceles impuestos por Washington, los productos mexicanos no cubiertos por el T-MEC y los camiones medianos y pesados enfrentan un arancel de 25%. También está vigente un gravamen de 50% al acero, el aluminio y el cobre, y una tarifa de 17% al tomate mexicano.

En medio de la turbulenta etapa, México y Canadá han avanzado conversaciones para fortalecer la cooperación en comercio y seguridad previo a la revisión del T-MEC prevista para mediados de este año.

En ese sentido, el ministro de finanzas y comercio de Canadá, Dominic LeBlanc, visitó a mediados del mes pasado la Ciudad de México para discutir con las autoridades mexicanas los planes de cooperación bilateral.

FUENTE: AP

Trump afirma que Cuba también va a caer y atribuye la crisis del régimen a la presión de Estados Unidos

ESCANDALO: ayuda humanitaria enviada por México a Cuba termina vendiéndose en tiendas militares en dólares

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, testifica durante una audiencia de supervisión del Departamento de Seguridad Nacional ante la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes en el Capitolio, el miércoles 4 de marzo de 2026, en Washington. (Foto AP/Mariam Zuhaib)

Trump anuncia que reemplazará a Noem al frente de Seguridad Nacional por senador Mullin

VIDEO: Funcionarios de la Embajada de Cuba en Quito queman documentos tras orden de expulsión

Empresario cubano con orden final de deportación es detenido en los Cayos de la Florida

