México y Canadá buscan acelerar alianzas en comercio y seguridad ante revisión del T-MEC

Así se acordó al término de una reunión que sostuvieron el secretario mexicano de Economía, Marcelo Ebrard, con su par canadiense, Dominic LeBlanc, quien inició el lunes una visita a México acompañado de una delegación de varios cientos de empresarios.

La visita de LeBlanc se da a cinco meses del encuentro que tuvieron en la Ciudad de México la presidenta Claudia Sheinbaum con el primer ministro canadiense Mark Carney para definir un plan de acción de fortalecimiento de la cooperación bilateral.

México es el tercer socio comercial más grande de Canadá, después de Estados Unidos y China. Canadá fue el quinto socio comercial más grande de México en 2024. Pero el comercio con Estados Unidos sigue siendo primordial para ambos países y la continuidad del tratado comercial trilateral (el T-MEC) es un tema crucial para los gobiernos de Sheinbaum y Carney.

Durante el encuentro en la capital mexicana, el ministro de finanzas y comercio de Canadá afirmó que ambos países deben prepararse para los “momentos difíciles que nos depara el siglo XXI”, y agregó que “podemos hacer mucho más en comercio, en inversión y en seguridad”.

LeBlanc abogó por el fortalecimiento de la relación entre las agencias de seguridad y las organizaciones militares de ambos países para asegurar el intercambio de información. “Si queremos que las inversiones y los empresarios sigan creciendo, ellos necesitan ver al gobierno trabajando en prioridades como esa (la seguridad)”,

En ese sentido, Ebrard indicó que puede ser “sano” e “inteligente” que se incluya la seguridad en las discusiones entre los dos gobiernos, y recordó que la prioridad de México es frenar radicalmente el tráfico de armas.

La reunión entre los ministros y los empresarios de Canadá y México se da a pocas semanas del secuestro de diez mineros mexicanos que laboraban para la empresa canadiense Vizsla Silver en una mina del estado noroccidental de Sinaloa, donde impera desde septiembre del 2024 una cruenta guerra entre dos bandos del Cártel e Sinaloa. La semana pasada fueron localizados los cuerpos de cinco de los diez mineros. Las autoridades de México y Canadá presentaron en septiembre pasado un plan de acción para 2025-2028, que contempla una mayor coordinación en el ámbito de la ciberseguridad y la colaboración para la ubicación, persecución y traslado de “objetivos prioritarios”, incluyendo los procesos de extradición. FUENTE: AP