americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

México sustituye a Venezuela como sede de la próxima Serie del Caribe

GUADALAJARA, México (AP) — Tras varios días de incertidumbre sobre si la Serie del Caribe se realizaría en Venezuela como estaba previsto ante la tensión geopolítica en ese país, México ocupará su lugar como anfitrión del certamen de béisbl, informaron dirigentes el jueves.

El certamen, a realizarse del 1 al 7 de febrero, tendrá como sede la localidad de Zapopan, un suburbio de la ciudad de Guadalajara, luego que la Liga Mexicana del Pacífico había ofrecido que el país fuera anfitrión alterno.

Tres días antes, la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe informó que Puerto Rico, República Dominicana y México habían decidido no asistir a Venezuela para disputar el torneo, debido a las tensiones entre esa nación y Estados Unidos.

Salvador Escobar, presidente de la Liga Mexicana del Pacífico, confirmó en conferencia de prensa que la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe resolvió mudar la sede a México.

“Tenemos la calidad y la infraestructura para organizar el evento. Se determinó que la sede de la Serie del Caribe quedara en Guadalajara y estamos contentos de poder transmitir esta noticia. Ha sido una decisión sorpresiva y un tanto acelerada", reconoció Escobar, durnate una conversación con los medios en esta ciudad. "Tenemos poco tiempo, pero una gran capacidad organizativa. Estamos muy satisfechos de que la Confederación y el resto de los países hayan aceptado esta propuesta”.

La Liga Mexicana del Pacífico organizará la Serie del Caribe por segundo año consecutivo, luego de que Mexicali fue sede de la edición de 2025. Además, será la 17ma ocasión en que México reciba el evento, una cifra récord dentro de la Confederación.

_____

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente ruso Vladímir Putin, izquierda, y el jefe del Estado Mayor de Rusia, el general Valery Gerasimov, asisten a la reunión anual del Ministerio de Defensa del país y premiación de soldados en Moscú, Rusia, el miércoles 17 de diciembre de 2025. (Alexander Kazakov/Sputnik, Kremlin Pool Foto vía AP)

Rusia buscará ampliar sus avances en Ucrania si fracasan las negociaciones de paz, advierte Putin

El buque petrolero Skipper, que fue tomado recientemente por el ejército de Estados Unidos frente a las costas de Venezuela, visto mientras navega en dirección suroeste a unos 33 kilómetros al norte de Guadalupe, en el sur del mar Caribe, el viernes 12 de diciembre de 2025. (©2025 Vantor vía AP)
ULTIMA HORA

Trump ordena bloqueo de "buques petroleros sancionados" que se dirijan a Venezuela

Rob Reiner, de izquierda a derecha, Michele Singer Reiner, Romy Reiner, Nick Reiner, Maria Gilfillan y Jake Reiner llegan al estreno de Spinal Tap II: The End Continues el martes 9 de septiembre de 2025 en The Egyptian Theatre Hollywood en Los Ángeles. (Foto Richard Shotwell/Invision/AP)

Asesinatos de Rob Reiner y su esposa conmocionan a Hollywood, su hijo continúa detenido

Imagen de video colocado en X por la secretaria de Justicia estadounidense Pam Bondi, censurada en parte por la fuente, que muestra a fuerzas estadounidenses a bordo de un buque que están confiscando frente a las costas de Venezuela el 10 de diciembre del 025. (Oficina de la Secretaria de Justicia de EEUU/X via AP)

Ejército de EEUU ataca tres embarcaciones en el Pacífico; hay 8 muertos

Destacados del día

Sacudida en la cúpula cubana: el Consejo de Estado acepta salidas clave del poder político y sindical

Sacudida en la cúpula cubana: el Consejo de Estado "acepta" salidas clave del poder político y sindical

Cuba estrena tasa de cambio flotante: el dólar se fija en 410 CUP y suma una tercera paridad oficial

Cuba estrena tasa de cambio "flotante": el dólar se fija en 410 CUP y suma una tercera paridad oficial

Una mujer en una tienda en Wheeling, Illinois, el 11 de diciembre de 2024. (AP Foto/Nam Y. Huh, Archivo)

TRUMP CONTROLA LA INFLACIÓN: Los precios en EEUU caen al 2,7 % y sorprenden a los mercados

Florida rompe récord histórico: ejecutará al 40 % de todos los condenados a muerte en EE. UU. en 2025

Florida rompe récord histórico: ejecutará al 40 % de todos los condenados a muerte en EE. UU. en 2025

TRUMP VA POR LAS CIUDADANÍAS: La Casa Blanca planea disparar los casos de desnaturalización en EE.UU.

TRUMP VA POR LAS CIUDADANÍAS: La Casa Blanca planea disparar los casos de desnaturalización en EE.UU.

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter