México suma ocho meses de caídas en las remesas cuando inicia el impuesto del 1% previsto por Trump

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Las remesas recibidas por México, que en su gran mayoría proceden de Estados Unidos, acumulan una racha de ocho meses consecutivos a la baja justo cuando acaba de entrar en vigor la nueva medida de la administración de Donald Trump de imponer un impuesto del 1% al dinero que se envíe en efectivo desde ese país.

De acuerdo con los datos del Banco de México, los ingresos por remesas provenientes del exterior fueron en noviembre de 5.125 millones de dólares, lo que representó una reducción anual de 5,7%.

Ese mes se registraron 12,6 millones de operaciones, un 7,9 % menos en comparación con lo recibido 12 meses previos aunque la cantidad media de dinero fue un 2,3% mayor al ubicarse en 406 dólares, según el análisis realizado por el banco BBVA México.

Según esa entidad financiera, la razón de la caída en las remesas se explica por una menor incorporación de nuevos migrantes mexicanos al mercado laboral de Estados Unidos, lo cual ha afectado el flujo entre 2024 y 2025.

Este año las remesas enfrentarán otro contratiempo porque a partir del 1 de enero son gravadas por Estados Unidos con un 1% si son enviadas en efectivo, giros postales o con cheques de caja.

Según los datos del BBVA, el 84 % de los migrantes mexicanos en Estados Unidos tienen una cuenta bancaria con lo que muchos podrían evitar el nuevo impuesto, pero sí podrían verse más afectados los migrantes centroamericanos con menor porcentaje de cuentas bancarias.

La administración Trump estima que podría obtener 10.000 millones de dólares entre 2026 y 2034 por el nuevo gravamen, recordó la entidad financiera.

Los analistas estiman que las remesas totales recibidas por México en 2025 cerrarán con una caída después de años de crecimiento.

FUENTE: AP

