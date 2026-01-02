México suma ocho meses de caídas en las remesas cuando inicia el impuesto del 1% previsto por Trump

Compartir en:









De acuerdo con los datos del Banco de México, los ingresos por remesas provenientes del exterior fueron en noviembre de 5.125 millones de dólares, lo que representó una reducción anual de 5,7%.

Ese mes se registraron 12,6 millones de operaciones, un 7,9 % menos en comparación con lo recibido 12 meses previos aunque la cantidad media de dinero fue un 2,3% mayor al ubicarse en 406 dólares, según el análisis realizado por el banco BBVA México.

Según esa entidad financiera, la razón de la caída en las remesas se explica por una menor incorporación de nuevos migrantes mexicanos al mercado laboral de Estados Unidos, lo cual ha afectado el flujo entre 2024 y 2025.

Este año las remesas enfrentarán otro contratiempo porque a partir del 1 de enero son gravadas por Estados Unidos con un 1% si son enviadas en efectivo, giros postales o con cheques de caja.

No obstante, quedan exentas de este pago las que se realizan a través de una cuenta bancaria o desde tarjetas de crédito o débito. Por eso el gobierno mexicano lleva meses incentivado el uso y el acceso a tarjetas que se pueden conseguir en los consulados o pedir por internet.

Según los datos del BBVA, el 84 % de los migrantes mexicanos en Estados Unidos tienen una cuenta bancaria con lo que muchos podrían evitar el nuevo impuesto, pero sí podrían verse más afectados los migrantes centroamericanos con menor porcentaje de cuentas bancarias.

La administración Trump estima que podría obtener 10.000 millones de dólares entre 2026 y 2034 por el nuevo gravamen, recordó la entidad financiera. Los analistas estiman que las remesas totales recibidas por México en 2025 cerrarán con una caída después de años de crecimiento. FUENTE: AP