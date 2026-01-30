México se salva de la recesión y crece 0,7% en 2025

Con este resultado se disiparon los temores de una posible recesión que surgieron luego de un pésimo tercer trimestre cuando el aparato productivo mexicano tuvo una caída de 0,3%.

Según las estimaciones difundidas el viernes por el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI), el Producto Interno Bruto (PIB) de la segunda mayor economía de Latinoamérica, después de Brasil, avanzó el año pasado 0,7%, en comparación con 2024 cuando la economía tuvo un crecimiento de 1,3% .

El director para América Latina de la calificadora Moody’s, Alfredo Coutiño, atribuyó los resultados del 2025 a la “ligera recuperación” que tuvo la economía en octubre y diciembre cuando se reportó un crecimiento de 0,8%. “Aunque la economía evitó la recesión, el crecimiento siguió siendo muy bajo”, afirmó Coutiño en un informe que se difundió el viernes.

Entre las actividades que contribuyeron a la activación del aparato productivo están las primarias - que engloban la agricultura, ganadería y pesca - que mostraron una expansión en el año de 6%, y las terciarias - que incluye turismo, comercio, comunicaciones, servicio y transporte - que reportaron un crecimiento de 2%, según estimaciones del INEGI.

Las actividades secundarias, que abarcan la manufactura e industria petrolera, registraron en 2025 un débil crecimiento de 0,3%.

Sobre los factores que influyeron en el desempeño de la economía mexicana, Coutiño expresó que privó un “entorno de incertidumbre”, generado en parte por las reformas constitucionales impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum en el primer año de su sexenio.

Durante 2025 se concretó una reestructuración total del Poder Judicial y una elección de cientos de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia, que quedó integrada por personas cercanas al oficialismo alimentando las preocupaciones sobre la pérdida de independencia de la judicatura.

El analista indicó que los cambios legales provocaron una “reticencia en la inversión privada”, que se reflejó en la contracción de la inversión fija que acumuló un descenso de más de 7 % en los primeros diez meses, frente al aumento del 3,5 % registrado en 2024.

Sobrevivir en la era Trump

Coutiño sostuvo que la incertidumbre generada por las nuevas políticas comerciales de Washington también contribuyó al colapso de las inversiones.

Como parte de sus medidas proteccionistas, Trump aprobó en meses pasados un arancel de 25% a los bienes no cubiertos por el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (el T-MEC) y a los camiones medianos y pesados. Asimismo, se impuso un gravamen de 50% al acero, el aluminio y el cobre, y una tarifa de 17% al tomate mexicano.

Para tratar de aminorar los impactos por el descenso de las inversiones, Sheinbaum lanzó a inicios del 2025 un plan de desarrollo, conocido como el “Plan México”, con el que su gobierno espera incrementar la producción nacional y regional y reducir durante los próximos seis años la dependencia de México de las importaciones, en particular las que provienen de Asia.

La directora de análisis económico del grupo financiero local Banco Base, Gabriela Siller, afirmó el viernes que los resultados de la economía en el 2025 y de las inversiones muestran que el “Plan México” aun no está surtiendo efecto.

Siller dijo en una videoconferencia que el crecimiento acumulado de México es de apenas 6,37% en los últimos siete años, lo que da un crecimiento promedio por año de 0,85%. La analista aseguró que el bajo crecimiento de los últimos años “no alcanza ni siquiera a compensar el crecimiento de la población”.

FUENTE: AP