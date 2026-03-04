americateve

México repasa con la FIFA el plan de seguridad para el Mundial

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Las autoridades mexicanas sostuvieron el miércoles una reunión con representantes de la FIFA para evaluar los protocolos de inteligencia y prevención que se implementarán durante los partidos de la Copa del Mundo que se disputarán en la capital mexicana y las ciudades de Guadalajara y Monterrey.

El encuentro se da en medio de las preocupaciones que han surgido en los últimos días tras los violentos incidentes que se registraron la semana pasada en varios estados mexicanos luego de la operación militar que llevó a la captura y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del poderoso Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, dijo en su cuenta de X que por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, los integrantes del Gabinete de Seguridad y las autoridades de la Ciudad de México y los estados de Jalisco y Nuevo León sostuvieron una reunión con representantes de la FIFA.

Durante el encuentro se revisaron los “protocolos de inteligencia, prevención y despliegue operativo que se implementarán durante este evento internacional”, señaló García Harfuch sin ofrecer más detalles.

Más temprano, Sheinbaum afirmó que, gracias a los esfuerzos de las fuerzas federales y estatales, la seguridad estará garantizada para todos los que visiten el país durante la justa deportiva.

La mandataria mexicana sostuvo el pasado jueves una conversación telefónica con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien le manifestó su “plena confianza” en que México podrá albergar parte del Mundial de fútbol, pese a la cancelación de la Copa del Mundo de clavados que se realizaría esta semana en Guadalajara, capital del estado de Jalisco, y que se suspendió tras la ola de violencia que golpeó a esa ciudad y otros 19 estado mexicanos donde se reportaron quemas y saqueos de decenas de tiendas, sucursales bancarias y vehículos, y 252 bloqueos de vialidades.

Jalisco fue el epicentro de los hechos violentos que tuvieron lugar el 22 de febrero tras la captura y muerte Oseguera Cervantes en la localidad de Tapalpa, al sur del estado.

México tiene previsto albergar 13 partidos de la Copa Mundial, distribuidos entre tres ciudades sedes: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Los encuentros incluyen partidos de la fase de grupos y de eliminación directa del torneo.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

