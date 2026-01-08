México presume descenso de homicidios al nivel más bajo desde 2016. Expertos matizan las razones

ARCHIVO - La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum presenta una nueva estrategia de seguridad contra la violencia en el estado de Michoacán, en el Palacio Nacional, en la Ciudad de México, el 9 de noviembre de 2025. (Foto AP/Claudia Rosel, Archivo) AP

Según las cifras proporcionadas durante la conferencia presidencial, el año pasado se registraron 17,5 asesinatos por cada 100.000 habitantes, la cifra más baja desde hace diez años y que destaca con los 29 que hubo en 2018, cuando este índice tuvo el nivel más alto de las últimas dos décadas.

No se ofrecieron cifras totales de asesinatos en 2025 (más fáciles de confrontar con datos previos) pero la presidenta Claudia Sheinbaum destacó el descenso de homicidios dolosos en un 40% de septiembre de 2024 a diciembre de 2025.

“Esto significa 34 homicidios diarios menos y es el número más bajo desde 2016”, un dato que consideró resultado de una estrategia basada en la coordinación con "todas las áreas de seguridad, de justicia, de procuración de justicia y con los gobernadores de los estados”, según la mandataria.

El número de homicidios empezó a crecer desde 2006, con el inicio de la guerra frontal contra los cárteles lanzada por el presidente Felipe Calderón (2006-2012) y tuvo su máximo durante la administración de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

Con la llegada de Sheinbaum, el 1 de octubre de 2024, el gobierno endureció su estrategia, en gran parte debido a la fuerte presión por resultados exigida desde Estados Unidos; dejó atrás el lema de “Abrazos no balazos” de López Obrador y apostó por intensificar la inteligencia y la coordinación entre dependencias.

Nadie cuestiona la tendencia a la baja en los asesinatos dada en esta administración pero los analistas y expertos matizan sus implicaciones. Recuerdan, en primer lugar, que el número de desaparecidos no deja de crecer —ya suman más de 133.000 personas—, según datos oficiales, y los colectivos que los buscan no dejan de encontrar nuevas fosas clandestinas.

“Sí veníamos viendo una reducción muy importante” de homicidios, dijo Lisa Sánchez, directora de la ONG México Unido Contra la Delincuencia, que analiza datos de seguridad.

Pero falta contrastar y matizar esas cifras de forma independiente porque “no sabemos cómo son recopilados y tratados” y llama la atención que desde que las autoridades empezaron a reportar descensos en homicidios comenzaron a crecer las muertes violentas catalogadas como accidentes, suicidios o sin explicación, agregó la activista.

Pese a la satisfacción del gobierno de Sheinbaum, la violencia vinculada al crimen organizado sigue siendo una realidad en muchas partes del país, como Sinaloa, Michoacán, Jalisco o Guanajuato donde operan seis cárteles declarados terroristas por Estados Unidos.

David Saucedo, experto en seguridad con sede en Guanajuato, el estado más violento del país, coincidió en el posible “maquillaje” de datos de ciertas instituciones sobre todo locales, “una ejecución del narco la hacen pasar como si fuera un accidente”, cita como ejemplo. Pero dijo también que hay lugares en los que “son los propios cárteles los que están disminuyendo la violencia al establecer monopolios de actividad delictiva”.

De hecho uno de los delitos que el gobierno mostró en aumento fue la extorsión, un método muy usado por el crimen organizado para intimidar y controlar a la población y contra el que se lanzó una estrategia a mediados del año pasado.

“Uno de los grandes objetivos en 2026 es reducir de manera significativa el delito de extorsión, que afecta a muchas familias de distintos niveles económicos”, afirmó la presidenta.

El gobierno se jactó también de haber detenido a más de 40.000 personas, aunque está por ver si los arrestos se traducen en procesos judiciales en un país con altísima impunidad — y de desmantelar más de 1.800 laboratorios de droga, aunque Sheinbaum matizó que la gran mayoría eran metanfetaminas y no fentanilo.

La presidenta reiteró de nuevo la colaboración con Estados Unidos en esta materia.

—-

El periodista de The Associated Press Martín Silva colaboró con esta nota.

FUENTE: AP