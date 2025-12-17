americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

México pide a la ONU mediar ante la escalada de tensiones entre EEUU y Venezuela

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum instó el miércoles a la Organización de las Naciones Unidas a intervenir ante la escalada de tensiones entre Estados Unidos y Venezuela y ofreció la mediación de México para evitar un posible conflicto.

ARCHIVO - La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum habla durante su conferencia de prensa matutina diaria en el Palacio Nacional en la Ciudad de México, el viernes 28 de noviembre de 2025. (AP Foto/Marco Ugarte, Archivo)
ARCHIVO - La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum habla durante su conferencia de prensa matutina diaria en el Palacio Nacional en la Ciudad de México, el viernes 28 de noviembre de 2025. (AP Foto/Marco Ugarte, Archivo) AP

“Llamamos a que cualquier controversia internacional se utilice el diálogo y la paz y no a la intervención”, dijo la mandataria durante su conferencia matutina.

Sheinbaum aprovechó para exhortar a la ONU a que medie en la crisis. “No se le ha visto que asuma su papel para evitar cualquier derramamiento de sangre y que se busque siempre la solución pacífica de los conflictos”, añadió.

Ante la pregunta de cuál podría ser la participación de México ante un eventual conflicto entre Estados Unidos y Venezuela, la presidenta dijo que “nosotros siempre podemos estar ahí como punto de negociación y reunión si así lo consideran las partes” o buscar mediadores para aliviar las tensiones.

Sheinbaum también criticó la política de bloqueos de Washington y señaló que “parece que es contra un gobierno, pero es contra los pueblos. Ese es el problema con los bloqueos como el bloqueo a Cuba”.

Trump dio el martes un paso más en las presión al mandatario venezolano Nicolás Maduro al ordenar un bloqueo de todos los “buques petroleros sancionados” con una medida que parece diseñada a asfixiar aún más la débil economía de Venezuela.

La escalada se da después de que fuerzas militares de Estados Unidos tomaron un buque petrolero frente a la costa de Venezuela la semana pasada, una acción inusual que ocurrió en el contexto de un incremento del contingente naval estadounidense en la región.

El gobernante estadounidense anunció el bloqueo en una publicación en redes sociales y alegó que Venezuela estaba utilizando el petróleo para financiar el tráfico de drogas y otros delitos y prometió escalar la presencia militar hasta que el país le devuelva a Estados Unidos petróleo, tierra y activos, aunque no estaba claro el reclamo.

Desde septiembre fuerzas militares estadounidenses se han desplegado en el Caribe y el Pacífico argumentando la lucha contra el narcotráfico en la región y han ejecutado al menos 25 ataques a pequeñas embarcaciones —señaladas de transportar drogas— que dejaron más de 90 muertos.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente ruso Vladímir Putin, izquierda, y el jefe del Estado Mayor de Rusia, el general Valery Gerasimov, asisten a la reunión anual del Ministerio de Defensa del país y premiación de soldados en Moscú, Rusia, el miércoles 17 de diciembre de 2025. (Alexander Kazakov/Sputnik, Kremlin Pool Foto vía AP)

Rusia buscará ampliar sus avances en Ucrania si fracasan las negociaciones de paz, advierte Putin

El buque petrolero Skipper, que fue tomado recientemente por el ejército de Estados Unidos frente a las costas de Venezuela, visto mientras navega en dirección suroeste a unos 33 kilómetros al norte de Guadalupe, en el sur del mar Caribe, el viernes 12 de diciembre de 2025. (©2025 Vantor vía AP)
ULTIMA HORA

Trump ordena bloqueo de "buques petroleros sancionados" que se dirijan a Venezuela

Rob Reiner, de izquierda a derecha, Michele Singer Reiner, Romy Reiner, Nick Reiner, Maria Gilfillan y Jake Reiner llegan al estreno de Spinal Tap II: The End Continues el martes 9 de septiembre de 2025 en The Egyptian Theatre Hollywood en Los Ángeles. (Foto Richard Shotwell/Invision/AP)

Asesinatos de Rob Reiner y su esposa conmocionan a Hollywood, su hijo continúa detenido

Imagen de video colocado en X por la secretaria de Justicia estadounidense Pam Bondi, censurada en parte por la fuente, que muestra a fuerzas estadounidenses a bordo de un buque que están confiscando frente a las costas de Venezuela el 10 de diciembre del 025. (Oficina de la Secretaria de Justicia de EEUU/X via AP)

Ejército de EEUU ataca tres embarcaciones en el Pacífico; hay 8 muertos

Destacados del día

🚨 Arrestan al presentador cubano Frank Abel en Oklahoma: cargos, detalles y posible impacto migratorio

🚨 Arrestan al presentador cubano Frank Abel en Oklahoma: cargos, detalles y posible impacto migratorio

El presidente ruso Vladímir Putin, izquierda, y el jefe del Estado Mayor de Rusia, el general Valery Gerasimov, asisten a la reunión anual del Ministerio de Defensa del país y premiación de soldados en Moscú, Rusia, el miércoles 17 de diciembre de 2025. (Alexander Kazakov/Sputnik, Kremlin Pool Foto vía AP)

Rusia buscará ampliar sus avances en Ucrania si fracasan las negociaciones de paz, advierte Putin

Chocolate MC rechaza acuerdo de 12 años y se arriesga a una condena mucho peor en Miami

Chocolate MC rechaza acuerdo de 12 años y se arriesga a una condena mucho peor en Miami

PCC ADMITE EL COLAPSO ECONÓMICO TOTAL DE CUBA: PIB cae 4% y la inflación se dispara sin control

PCC ADMITE EL COLAPSO ECONÓMICO TOTAL DE CUBA: PIB cae 4% y la inflación se dispara sin control

ALERTA A CONDUCTORES: Florida endurece multas por matrículas con marcos que oculten información

ALERTA A CONDUCTORES: Florida endurece multas por matrículas con marcos que oculten información

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter