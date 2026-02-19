México pide a EEUU extradición de empresarios por tráfico de combustible

Sheinbaum dijo en su conferencia matutina que “hay solicitud de extradición de algunos empresarios” y luego precisó que entre los solicitados están los integrantes de la familia Jensen, algunos de los cuales fueron detenidos el año pasado en Estados Unidos por el supuesto tráfico ilegal de combustible, falsificación de documentos y blanqueo de dinero.

De acuerdo con las investigaciones adelantadas en Estados Unidos, al menos tres empresas estadounidenses participaron en una red de contrabando de combustible hacia México que supuestamente tenía vínculos con personas relacionadas con el poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

James Jensen, su esposa Kelly Anne Jensen y dos de sus hijos, Maxwell y Zachary, fueron detenidos tras ser acusados de contrabando de petróleo entre México y Estados Unidos. La pareja es señalada junto con sus dos hijos —quienes se declararon no culpables— de blanquear dinero proveniente de la venta de petróleo crudo importado ilegalmente. La pareja y Zachary salieron en libertad, pero Maxwell permanece detenido.

En septiembre en México estalló un escándalo tras la detención del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político del exsecretario de Marina, y otras 13 personas, entre ellas cuatro oficiales de la Armada, tres empresarios, un marino retirado y cinco exfuncionarios de Aduana. Todos fueron procesados por su presunta relación con una red de contrabando de combustible conocida como “Huachicol fiscal”.

Las detenciones ocurrieron pocos días después de la visita a México del secretario de Estado, Marco Rubio , en la que se abordaron temas de seguridad incluyendo el combate al tráfico de drogas, armas y combustible.

A cinco meses del escándalo pocos han sido los avances del caso, pero las investigaciones aún continúan, reconoció el jueves Sheinbaum.

Los arrestos de Farías Laguna —quien es el oficial de mayor rango apresado durante el gobierno de Sheinbaum— y otras 13 personas se realizaron como parte de una investigación de varios meses que permitió la incautación en marzo de 2025 de 10 millones de litros de diésel en terrenos de una empresa de fletes y un buque que había arribado semanas antes al puerto de Tampico, en el estado norteño de Tamaulipas.

Por el caso también es investigado el contralmirante Fernando Farías Laguna, hermano de Manuel Roberto, quien se encuentra prófugo de la justicia.

Las denuncias de EEUU

Las autoridades estadounidenses alertaron desde 2025 que los cárteles del narcotráfico estarían utilizando a intermediarios mexicanos en la industria energética para contrabandear petróleo robado a la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex).

En un informe la agencia antinarcóticos estadounidense DEA señaló en mayo que los cárteles de Sinaloa, del Golfo, la Familia Michoacana y CJNG financiaban sus operaciones mediante el robo de combustible.

Según la DEA, existe un mercado negro en la frontera entre Texas y México, que además de traficar fentanilo y heroína permite el contrabando de petróleo y combustible.

