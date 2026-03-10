americateve

México otorga visas a algunos jugadores de Irak para repechaje en Monterrey

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La Secretaría de Relaciones Exteriores de México ha comenzado a otorgar visas a jugadores de la selección nacional de Irak de cara al repechaje intercontinental rumbo al Mundial, programado para el 31 de marzo en Monterrey.

El estadio Akron, sede del Mundial, se yergue en la ciudad de Guadalajara, México, el martes 24 de febrero de 2026 (AP Foto/Marco Ugarte).
El equipo iraquí enfrenta problemas logísticos debido a las interrupciones provocadas por la guerra en Irán.

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó en un comunicado el lunes por la noche: “El pasado 8 de marzo, algunos jugadores fueron documentados en la Embajada de México en Arabia Saudita, y mañana se tiene programado documentar a otras personas en la Embajada en Qatar".

El gobierno no precisó los nombres ni cuántos jugadores recibieron visas.

Irak tiene previsto enfrentar al ganador del partido entre Surinam y Bolivia por un lugar en el Mundial.

El técnico de Irak Graham Arnold pidió a la FIFA que posponga el repechaje intercontinental. Con el espacio aéreo iraquí cerrado, el plantel de Arnold —integrado en su mayoría por jugadores de la liga local— no puede reunirse por completo.

México no tiene embajada en Irak.

La Secretaría de Relaciones Exteriores añadió que está en contacto con la Embajada de Irak en México y que están dispuestos a “brindar toda la atención necesaria para documentar a las personas que integran la selección nacional de Irak”.

