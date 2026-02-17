americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

México objeta asilo que dio Reino Unido a exesposa de exgobernador Duarte y anuncia nota diplomática

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La presidenta Claudia Sheinbaum objetó el martes la decisión de Reino Unido de otorgar asilo a la exesposa de un exgobernador que era requerida desde 2018 en México por presuntos hechos de corrupción e indicó que la cancillería enviará una nota diplomática al gobierno británico.

Así reaccionó Sheinbaum al anuncio del asilo que recibió Karime Macías, exesposa de Javier Duarte, exgobernador del estado oriental de Veracruz, que desde hace nueve años cumple una condena de prisión por los delitos de lavado dinero y asociación delictuosa.

Durante su conferencia matutina, la mandataria dijo que la cancillería enviará el martes una “nota de extrañamiento” para expresar el desacuerdo de su gobierno por el asilo que recibió Macías, quien aseguró que está “acusada de fraude y corrupción”.

Macías abandonó el país en 2017 y se mudó a Londres poco después de que el exgobernador fuera detenido en Guatemala y enviado a México.

Desde mediados del 2018, la fiscalía mexicana solicitó la detención de Macías para enjuiciarla por el presunto desvío de millones de pesos de la gobernación de Veracruz mientras dirigía el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia estatal.

Un año después fue detenida en Londres y tras pagar una fianza pudo enfrentar su proceso de extradición en libertad. Su defensa alegó que la mujer era víctima de persecución política por el gobernador de ese entonces de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, quien era el rival de Duarte.

En los últimos meses Duarte ha librado una batalla legal para salir de prisión antes de completar en abril su condena de nueve años de cárcel por los delitos de lavado dinero y asociación delictuosa. Un juez local le dictó la semana pasada prisión preventiva justificada por un caso de supuesto desvío de recursos de un fondo para personas vulnerables en 2012, lo que alejó las posibilidades de que pueda salir en libertad próximamente.

Duarte fue dirigente del tradicional Partido Revolucionario Institucional (PRI) y se desempeñó como gobernador de Veracruz, en el Golfo de México, entre diciembre de 2010 y octubre de 2016, cuando dejó el cargo tras ser señalado de hechos de corrupción y enriquecimiento ilícito. Poco después huyó del país y fue apresado en abril del 2017 en Guatemala y extraditado tres meses después a México.

Al año siguiente fue sentenciado a nueve años de prisión luego de declararse culpable de los delitos de asociación delictuosa y por operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En las últimas dos décadas México ha acumulado una lista de al menos 17 exgobernadores que fueron apresados por hechos de corrupción. Entre ellos está César Duart e, exgobernador del estado norteño de Chihuahua, quien fue detenido en 2020 en Estados Unidos y luego extraditado a México. A mediados del año pasado Duarte quedó en libertad condicional y enfrenta un proceso por corrupción bajo arresto domiciliario.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El buque estadounidense USS Truxtun en el Estrecho de Bósforo vía al Mar Negro en Estambul, Turquía, el 7 de marzo del 2014. (AP foto/Emrah Gurel)

Dos buques de la Marina de EEUU chocan en el Caribe, dejando heridos dos militares

ARCHIVO - El secretario de Energía, Chris Wright, habla mientras la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, escucha durante una reunión con el presidente Donald Trump y ejecutivos petroleros en el Salón Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Evan Vucci, archivo)

Secretario de Energía de EEUU llega a Venezuela para avanzar con reforma de industria petrolera

Los cruces de los repechajes de la Liga de Campeones aparecen en la pantalla tras el sorteo, el viernes 30 de enero de 2026, en Nyon, Suiza. (Martial Trezzini/Keystone vía AP)

Real Madrid y la UEFA llegan a un acuerdo que pone fin al polémico proyecto de la Superliga

ARCHIVO - Documentos que se incluyeron en la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. fotografiados el viernes 2 de enero de 2026. (Foto AP/Jon Elswick, File)

Epstein no dirigía una red de tráfico sexual para hombres poderosos, concluye en FBI

Destacados del día

México ANUNCIA que no enviará más petróleo a Cuba, pero confirma nueva ayuda humanitaria

México ANUNCIA que no enviará más petróleo a Cuba, pero confirma nueva ayuda humanitaria

Supermarket 23 suspende nuevos pedidos en Cuba por crisis de combustible y caos logístico

Supermarket 23 suspende nuevos pedidos en Cuba por crisis de combustible y caos logístico

Minera canadiense Sherritt suspende operaciones en Cuba por crisis de combustible

Minera canadiense Sherritt suspende operaciones en Cuba por crisis de combustible

Pequeños envíos de combustible desde EEUU llegan a Cuba en plena crisis energética

Pequeños envíos de combustible desde EEUU llegan a Cuba en plena crisis energética

Trump: Cuba está sin petróleo ni dinero – INTERVENCIÓN MILITAR NO SERÁ NECESARIA

Trump: "Cuba está sin petróleo ni dinero" – INTERVENCIÓN MILITAR NO SERÁ NECESARIA

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter