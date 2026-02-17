México objeta asilo que dio Reino Unido a exesposa de exgobernador Duarte y anuncia nota diplomática

Así reaccionó Sheinbaum al anuncio del asilo que recibió Karime Macías, exesposa de Javier Duarte , exgobernador del estado oriental de Veracruz, que desde hace nueve años cumple una condena de prisión por los delitos de lavado dinero y asociación delictuosa.

Durante su conferencia matutina, la mandataria dijo que la cancillería enviará el martes una “nota de extrañamiento” para expresar el desacuerdo de su gobierno por el asilo que recibió Macías, quien aseguró que está “acusada de fraude y corrupción”.

Macías abandonó el país en 2017 y se mudó a Londres poco después de que el exgobernador fuera detenido en Guatemala y enviado a México.

Desde mediados del 2018, la fiscalía mexicana solicitó la detención de Macías para enjuiciarla por el presunto desvío de millones de pesos de la gobernación de Veracruz mientras dirigía el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia estatal.

Un año después fue detenida en Londres y tras pagar una fianza pudo enfrentar su proceso de extradición en libertad. Su defensa alegó que la mujer era víctima de persecución política por el gobernador de ese entonces de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, quien era el rival de Duarte.

En los últimos meses Duarte ha librado una batalla legal para salir de prisión antes de completar en abril su condena de nueve años de cárcel por los delitos de lavado dinero y asociación delictuosa. Un juez local le dictó la semana pasada prisión preventiva justificada por un caso de supuesto desvío de recursos de un fondo para personas vulnerables en 2012, lo que alejó las posibilidades de que pueda salir en libertad próximamente.

Duarte fue dirigente del tradicional Partido Revolucionario Institucional (PRI) y se desempeñó como gobernador de Veracruz, en el Golfo de México, entre diciembre de 2010 y octubre de 2016, cuando dejó el cargo tras ser señalado de hechos de corrupción y enriquecimiento ilícito. Poco después huyó del país y fue apresado en abril del 2017 en Guatemala y extraditado tres meses después a México.

Al año siguiente fue sentenciado a nueve años de prisión luego de declararse culpable de los delitos de asociación delictuosa y por operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En las últimas dos décadas México ha acumulado una lista de al menos 17 exgobernadores que fueron apresados por hechos de corrupción. Entre ellos está César Duart e, exgobernador del estado norteño de Chihuahua, quien fue detenido en 2020 en Estados Unidos y luego extraditado a México. A mediados del año pasado Duarte quedó en libertad condicional y enfrenta un proceso por corrupción bajo arresto domiciliario.

