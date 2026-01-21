americateve

México inicia ronda de ensayos para el Mundial enfrentando a Panamá

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Con jugadores de la liga local y uno de la MLS, la selección de México iniciará una ronda de ensayos previos al Mundial del 2026 cuando el jueves enfrente a Panamá.

El técnico de la selección de México, Javier Aguirre, durante el segundo tiempo de la final de la Liga de Naciones de la CONCACAF contra Panamá, el 23 de marzo de 2025, en Inglewood, California. (AP Foto/Etienne Laurent)
El técnico de la selección de México, Javier Aguirre, durante el segundo tiempo de la final de la Liga de Naciones de la CONCACAF contra Panamá, el 23 de marzo de 2025, en Inglewood, California. (AP Foto/Etienne Laurent) AP

Será el primero de dos partidos de preparación que el Tri disputará esta semana.

Coanfitriones del torneo junto con Estados Unidos y Canadá, los mexicanos tienen a cargo protagonizar el partido inaugural de la Copa del Mundo, pautado para el 11 de junio ante Sudáfrica. Se medirán posteriormente contra Corea del Sur y el ganador de un repechaje de Europa.

“Tomando en cuenta que, aproximadamente el 60 o 70 por ciento (de la selección) son jugadores de la Liga MX, son importantes estos partidos”, comentó el presidente de la Federación Mexicana, Ivar Sisniega a la cadena Televisa.

Entre los 27 jugadores citados por Javier Aguirre se encuentran el arquero Luis Malagón y el lateral Jesús Gallardo, además de los volantes Erik Lira y Roberto Alvarado. Los cuatro se perfilan como titulares en el Mundial.

El juvenil volante Gilberto Mora, otro jugador que podría ir desde el vamos el 11 de junio, se bajó de la convocatoria a última hora por lesión.

El único jugador convocado por Aguirre que no está en la Liga MX es el centrocampista Obed Vega, de los Seattle Sounders de la MLS.

Después de medirse a los panameños, México enfrentará a Bolivia en Santa Cruz de la Sierra el próximo domingo.

Para Aguirre, los encuentros servirán para darle una mirada a jugadores nuevos, especialmente en posiciones que siguen sin un dueño como el lateral derecho donde ha probado a media decena de jugadores y nadie lo ha convencido.

Quien buscará aprovechar para sumar méritos en ese puesto en estos encuentros es Richard Ledezma. Acaba de recibir el aval de la FIFA para poder jugar con México tras representar a Estados Unidos en categorías con límite de edad, incluyendo el Mundial Sub20 de Polonia en 2019.

“Hay posiciones que no tiene definida de manera clara y en estos partidos podrá ver con detenimiento a jugadores de la Liga MX donde quizá tenga dudas”, dijo Sisniega.

El estratega, que se apresta a dirigir su tercer Mundial, dijo que para la fecha FIFA de marzo, cuando el Tri enfrentará a Portugal y Bélgica, el equipo será prácticamente el mismo que jugará la Copa del Mundo.

“Los que vengan a esa convocatoria (28) será una aproximación muy cercana al grupo final”, resaltó Sisniega. “Puede haber cambios, pero prácticamente veremos a los jugadore que están contemplados en la lista final”.

Después de esos dos encuentros de marzo, los dirigentes buscan realizar al menos dos encuentros más antes del Mundial, pero no han cerrado las negociaciones con los probables oponentes.

Panamá, por su primer triunfo del año

Los canaleros comenzaron su preparación con un empate 1-1 ante Bolivia el domingo.

El técnico Thomas Christiansen se ausentó del entrenamiento del martes por problemas estomacales, pero se espera esté en el banquillo ante el Tri.

“Para mí (estos partidos) no son una pequeña oportunidad, son una gran oportunidad. Hay jugadores que con estos dos partidos pueden ganarse una nueva convocatoria en marzo y pelear los últimos puestos", dijo Christiansen. "No hay nada cerrado”

Panamá quedó sembrado en el Grupo L del Mundial junto con Ghana, Croacia e Inglaterra.

Después de enfrentar a los mexicanos, los panameños tendrán otros cuatro partidos de preparación previo a su debut en el Mundial.

FUENTE: AP

