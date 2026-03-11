México evita alza de la gasolina tras acuerdo con empresarios para mantener un tope en el precio

Compartir en:









Con la prórroga del acuerdo, vigente desde hace un año, México logró evitar temporalmente un alza de la gasolina, que se ha incrementado en los últimos días en los mercados internacionales ante el conflicto bélico del Oriente Medio.

Sheinbaum dijo en su cuenta de la red social X que el convenio voluntario fue renovado por 96% de las estaciones de servicio para que la gasolina regular “se mantenga en menos de 24 pesos por litro”.

El anuncio se da en medio de una fuerte volatilidad que enfrentan los mercados que ocasionó el miércoles un repunte de más de 5% en el precio del crudo. Para tratar de estabilizar el mercado energético, el G7 y la Agencia Internacional de la Energía coordinan una liberación histórica de reservas estratégicas.

Al salir de la reunión entre Sheinbaum y los empresarios en el palacio de gobierno, el director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez, indicó que el acuerdo no implica subsidios estatales, y aseguró que el gobierno no está otorgando apoyos para evitar un alza de la gasolina.

La mandataria dijo esta semana que su gobierno está considerando disminuir el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para que no se dé un aumento en el precio de la gasolina que México importa.

El impuesto tiene un margen aproximado de 6,70 pesos por litro, que el gobierno puede reducir o eliminar temporalmente cuando el precio internacional de los combustibles sube demasiado. Analistas estiman que de mantenerse las presiones en los precios del petróleo por largo tiempo, eso podría impactar las cuentas del gobierno y forzar un ajuste en el IEPS.

México es un país productor de crudo y lleva años intentando levantar su industria de refinación pero, aun así, en 2025 importó unos 337.000 barriles diarios de media, la gran mayoría procedente de Estados Unidos, país donde el precio promedio de un galón (3,78 litros) regular subió a 3,48 dólares a primera hora del lunes, casi 50 centavos más que una semana antes, según la asociación automovilística AAA. FUENTE: AP