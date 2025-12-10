americateve

México dice adiós a los vapeadores: el Congreso avala reforma que prohíbe su fabricación y venta

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El Senado de México aprobó el miércoles por la noche una reforma que prohíbe la producción y venta de los cigarrillos electrónicos o vapeadores, parte de un nuevo empeño de las autoridades para frenar su uso, que desde hace más de tres años se ha intentado contener sin éxito.

Con esta prohibición México se suma otros países que han impuesto limitaciones a los cigarrillos electrónicos, entre ellos el Reino Unido, Australia y Bélgica.

Los senadores del partido gobernante Morena y sus fuerzas aliadas avalaron —con 76 votos a favor, 36 en contra y una abstención— una reforma a una ley de salud que establece una pena de uno a ocho años de cárcel y multas que podrían alcanzar 11.300 dólares a quien fabrique o venda cigarrillos electrónicos o vapeadores.

La aprobación se dio un día después que la mayoría oficialista en la Cámara de Diputados votó a favor de la iniciativa, propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum en septiembre. Ahora será enviada al poder ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, con el fin de que entre en vigencia.

La normativa tiene alcance en todo el territorio mexicano y prohíbe de manera expresa la “adquisición con fines de comercialización, preparación, conservación, producción, fabricación, mezclado, acondicionamiento, envasado, transporte con fines comerciales, almacenamiento, importación, exportación, comercio, distribución, venta y suministro de cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos análogos”.

La reforma también limita todos los actos de publicidad o propaganda de los vapeadores a través de cualquier medio impreso, digital, televisivo, radial o cualquier otro medio de comunicación.

Sheinbaum celebró esta semana el avance de su iniciativa en el Congreso, y dijo que los vapeadores tienen “muchísimas sustancias y materiales que hacen muchísimo daño”.

Desde hace más de tres años el oficialismo mexicano le declaró la guerra a los vapeadores. En mayo de 2022 el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) emitió un decreto para limitar la importación, comercialización y exportación de los cigarrillos electrónicos, alegando que eran “dañinos para la salud”. Pero dicho decreto no limitó el consumo ni la comercialización.

Según datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición realizada en 2022 por el gobierno mexicano, el 2,6% de la población adolescente y el 1,5% de las personas mayores de 20 años hicieron uso de los vapeadores en lugar de los cigarros de tabaco.

Congresistas opositores expresaron su abierto rechazo a la reforma, bajo el argumento de que se concentra en prohibir, pero no combate el contrabando, la adulteración ni el mercado negro.

Al respecto, la senadora Gina Campuzano, del partido Acción Nacional (PAN), señaló durante el debate que Morena “firma un cheque en blanco para que el crimen envenene a los jóvenes con la venta de vapeadores… Le abren nuevos negocios al crimen organizado mediante esta prohibición”.

FUENTE: AP

