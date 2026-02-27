México detiene a nueve integrantes de violenta facción del Cártel del Golfo

Según el comunicado, en el operativo se capturó al líder de “Los Ciclones”, apodado “Lexus”, y a ocho integrantes de su círculo de seguridad, todos señalados por los delitos de extorsión, secuestro y tráfico de armas, personas y drogas, con operaciones a ambos lados de la frontera.

La acción fue realizada el jueves cuando todavía estaba en México la zar antidrogas de la administración de Donald Trump, Sara Carter.

Estados Unidos no ha dejado de presionar al gobierno de México para que muestre resultados en su lucha contra los cárteles incluso mientras felicitaba a sus fuerzas de seguridad por la acción del pasado domingo contra Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

El operativo del jueves fue realizado por fuerzas especiales del ejército, la Guardia Nacional y la Fuerza Aérea en una zona rural en las afueras del municipio de Matamoros, ciudad fronteriza con Brownsville, Texas, que había amanecido con una inusual alerta de seguridad por parte de la alcaldía.

“Situación de riesgo”, dijeron en sus redes las autoridades locales, pidiendo a la población que permaneciera resguardada pero sin ofrecer detalles de qué pasaba.

Este tipo de avisos no son nada habituales en esta localidad por lo que en lugar de tranquilizar a los vecinos los llenó de preocupación y zozobra, sobre todo tras la ola de violencia generada en gran parte del país el pasado domingo tras la muerte del líder del CJNG.

Matamoros fue tomada por vehículos terrestres militares desde antes del amanecer del jueves y hasta el mediodía un helicóptero militar sobrevoló la zona.

El detenido es Antonio Guadalupe Pérez Domínguez, de acuerdo con el registro nacional de detenciones, y en el operativo se decomisaron un fusil, un lanzacohetes, un cohete, cinco armas largas, una granada, cargadores y cartuchos, cinco vehículos, dos cubetas con pincha llantas, radios de comunicación, equipos telefónicos y equipo táctico.

Una persona homónima pero con diferentes alias fue arrestada en 2024. Las autoridades no respondieron de forma inmediata a The Associated Press si se trata del mismo hombre.

“Los Ciclones” son una de las facciones más poderosas y violentas de Cártel del Golfo, declarada organización terrorista por la administración Trump hace un año. Opera con otro grupo llamado "Los Escorpiones”, a quienes se consideró responsables del secuestro y asesinato de estadounidenses en 2023.

El sonado crimen ocurrió cuando cuatro estadounidenses cruzaron a la Matamoros desde Texas para que una de las mujeres del grupo se sometiera a una cirugía estética. Les dispararon en el centro de esa ciudad y luego los secuestraron. Dos de ellos sobrevivieron.

Carter se reunió durante su viaje esta semana a la capital mexicana con el gabinete de Seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum para felicitarlo por el operativo que acabó con el líder del Cártel de Jalisco y continuar con la colaboración entre ambos países.

FUENTE: AP