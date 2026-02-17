americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

México descarta sumarse a Junta de Paz de Trump y dice que solo actuará como observador

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La presidenta Claudia Sheinbaum anunció el martes que México no se sumará a la Junta de Paz promovida por Washington que supervisará la próxima fase del plan de paz para Gaza, pero aseguró que sí actuará como observador del proceso.

Sheinbaum dijo durante su conferencia matutina que se envió una comunicación para rechazar formalmente la invitación que realizó a finales del mes pasado el gobierno de Donald Trump para que México se incorporara a la Junta de Paz para Gaza.

La iniciativa promovida por Trump fue originalmente concebida como un pequeño grupo de líderes mundiales para supervisar el plan de alto al fuego en Gaza, pero después se extendieron invitaciones a docenas de naciones y se sugirió que la junta podría actuar como mediadora de conflictos. Esto pareció plantear un desafío a las Naciones Unidas y su órgano más poderoso, el Consejo de Seguridad, integrado por 15 países.

Ya otros países como Francia, Reino Unido, Noruega, Suecia, Eslovenia y España se han negado a participar en la junta, mientras que una veintena han apoyado la iniciativa.

La mandataria justificó su decisión alegando que “dado que nosotros reconocemos a Palestina como un Estado, pues es importante la participación de ambos estados de Israel y de Palestina, y no está planteado así en el encuentro”.

Agregó que el embajador de México en la ONU, Héctor Vasconcelos, podría participar como observador en la junta.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El buque estadounidense USS Truxtun en el Estrecho de Bósforo vía al Mar Negro en Estambul, Turquía, el 7 de marzo del 2014. (AP foto/Emrah Gurel)

Dos buques de la Marina de EEUU chocan en el Caribe, dejando heridos dos militares

ARCHIVO - El secretario de Energía, Chris Wright, habla mientras la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, escucha durante una reunión con el presidente Donald Trump y ejecutivos petroleros en el Salón Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Evan Vucci, archivo)

Secretario de Energía de EEUU llega a Venezuela para avanzar con reforma de industria petrolera

Los cruces de los repechajes de la Liga de Campeones aparecen en la pantalla tras el sorteo, el viernes 30 de enero de 2026, en Nyon, Suiza. (Martial Trezzini/Keystone vía AP)

Real Madrid y la UEFA llegan a un acuerdo que pone fin al polémico proyecto de la Superliga

ARCHIVO - Documentos que se incluyeron en la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. fotografiados el viernes 2 de enero de 2026. (Foto AP/Jon Elswick, File)

Epstein no dirigía una red de tráfico sexual para hombres poderosos, concluye en FBI

Destacados del día

México ANUNCIA que no enviará más petróleo a Cuba, pero confirma nueva ayuda humanitaria

México ANUNCIA que no enviará más petróleo a Cuba, pero confirma nueva ayuda humanitaria

Minera canadiense Sherritt suspende operaciones en Cuba por crisis de combustible

Minera canadiense Sherritt suspende operaciones en Cuba por crisis de combustible

Pequeños envíos de combustible desde EEUU llegan a Cuba en plena crisis energética

Pequeños envíos de combustible desde EEUU llegan a Cuba en plena crisis energética

Trump: Cuba está sin petróleo ni dinero – INTERVENCIÓN MILITAR NO SERÁ NECESARIA

Trump: "Cuba está sin petróleo ni dinero" – INTERVENCIÓN MILITAR NO SERÁ NECESARIA

Cubanos increpan a Bruno Rodríguez en Madrid con gritos de ¡Miserable! por crisis en Cuba

Cubanos increpan a Bruno Rodríguez en Madrid con gritos de "¡Miserable!" por crisis en Cuba

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter