México descarta envío de combustible a Cuba ante amenaza de aranceles de EEUU

Un hombre monta en bicicleta junto a la bahía de La Habana, donde el buque de la Armada Mexicana Isla Holbox llega a Cuba con ayuda humanitaria, según el Gobierno de México, el jueves 12 de febrero de 2026. (AP Foto/Ramón Espinosa) AP

Tras semanas de evaluaciones de las vías diplomáticas para superar el cerco económico que impuso el presidente estadounidense Donald Trump a La Habana, Sheinbaum afirmó en su conferencia matutina que “por lo pronto no vamos a enviar combustible” a la isla, cerrando así la posibilidad de reestablecer los suministros de crudo que se suspendieron a inicios de año, previo a las nuevas sanciones.

La mandataria no detalló que llevó a su gobierno —que es muy cercano a La Habana— a tomar esa decisión, y solo mencionó que “tiene que quedar muy claro que nosotros no estamos de acuerdo con esta imposición de aranceles a los países que venden petróleo a Cuba”.

Pese a las restricciones comerciales, Sheinbaum ratificó que México continuará suministrando alimentos y lo que requiera el gobierno cubano.

México envió la semana pasada a la isla dos buques de la Armada con más de 800 toneladas de alimentos y artículos de higiene personal.

La paralización de los envíos del petróleo mexicano llega en el peor momento para Cuba debido a que desde inicios de año Venezuela —su mayor proveedor energético— también suspendió las ventas a la isla tras la operación militar estadounidense del 3 de enero en Caracas para capturar al entonces presidente Nicolás Maduro y su esposa.

Según expertos internacionales, el gobierno de Maduro —estrecho aliado de La Habana— enviaba a la isla unos 35.000 barriles diarios, mientras que Rusia mandaba 7.500 barriles al día. De enero a septiembre pasado México mandó a Cuba 19.200 barriles diarios, consistentes en 17.200 de petróleo crudo y 2.000 de productos derivados, de acuerdo con registros de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, (SEC por sus siglas en inglés).

Las ventas de crudo mexicano a Cuba sumaron el año pasado 496 millones de dólares, muy por encima de los 367 millones de dólares que alcanzaron las ventas en 2023. FUENTE: AP