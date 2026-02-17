americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

México descarta envío de combustible a Cuba ante amenaza de aranceles de EEUU

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum anunció el martes que por el momento su gobierno no enviará combustible a Cuba ante la amenaza de aranceles que hizo Washington a los países que suministren crudo a la isla.

Un hombre monta en bicicleta junto a la bahía de La Habana, donde el buque de la Armada Mexicana Isla Holbox llega a Cuba con ayuda humanitaria, según el Gobierno de México, el jueves 12 de febrero de 2026. (AP Foto/Ramón Espinosa)
Un hombre monta en bicicleta junto a la bahía de La Habana, donde el buque de la Armada Mexicana Isla Holbox llega a Cuba con ayuda humanitaria, según el Gobierno de México, el jueves 12 de febrero de 2026. (AP Foto/Ramón Espinosa) AP

Tras semanas de evaluaciones de las vías diplomáticas para superar el cerco económico que impuso el presidente estadounidense Donald Trump a La Habana, Sheinbaum afirmó en su conferencia matutina que “por lo pronto no vamos a enviar combustible” a la isla, cerrando así la posibilidad de reestablecer los suministros de crudo que se suspendieron a inicios de año, previo a las nuevas sanciones.

La mandataria no detalló que llevó a su gobierno —que es muy cercano a La Habana— a tomar esa decisión, y solo mencionó que “tiene que quedar muy claro que nosotros no estamos de acuerdo con esta imposición de aranceles a los países que venden petróleo a Cuba”.

Pese a las restricciones comerciales, Sheinbaum ratificó que México continuará suministrando alimentos y lo que requiera el gobierno cubano.

México envió la semana pasada a la isla dos buques de la Armada con más de 800 toneladas de alimentos y artículos de higiene personal.

La paralización de los envíos del petróleo mexicano llega en el peor momento para Cuba debido a que desde inicios de año Venezuela —su mayor proveedor energético— también suspendió las ventas a la isla tras la operación militar estadounidense del 3 de enero en Caracas para capturar al entonces presidente Nicolás Maduro y su esposa.

Según expertos internacionales, el gobierno de Maduro —estrecho aliado de La Habana— enviaba a la isla unos 35.000 barriles diarios, mientras que Rusia mandaba 7.500 barriles al día. De enero a septiembre pasado México mandó a Cuba 19.200 barriles diarios, consistentes en 17.200 de petróleo crudo y 2.000 de productos derivados, de acuerdo con registros de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, (SEC por sus siglas en inglés).

Las ventas de crudo mexicano a Cuba sumaron el año pasado 496 millones de dólares, muy por encima de los 367 millones de dólares que alcanzaron las ventas en 2023.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El buque estadounidense USS Truxtun en el Estrecho de Bósforo vía al Mar Negro en Estambul, Turquía, el 7 de marzo del 2014. (AP foto/Emrah Gurel)

Dos buques de la Marina de EEUU chocan en el Caribe, dejando heridos dos militares

ARCHIVO - El secretario de Energía, Chris Wright, habla mientras la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, escucha durante una reunión con el presidente Donald Trump y ejecutivos petroleros en el Salón Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Evan Vucci, archivo)

Secretario de Energía de EEUU llega a Venezuela para avanzar con reforma de industria petrolera

Los cruces de los repechajes de la Liga de Campeones aparecen en la pantalla tras el sorteo, el viernes 30 de enero de 2026, en Nyon, Suiza. (Martial Trezzini/Keystone vía AP)

Real Madrid y la UEFA llegan a un acuerdo que pone fin al polémico proyecto de la Superliga

ARCHIVO - Documentos que se incluyeron en la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. fotografiados el viernes 2 de enero de 2026. (Foto AP/Jon Elswick, File)

Epstein no dirigía una red de tráfico sexual para hombres poderosos, concluye en FBI

Destacados del día

México ANUNCIA que no enviará más petróleo a Cuba, pero confirma nueva ayuda humanitaria

México ANUNCIA que no enviará más petróleo a Cuba, pero confirma nueva ayuda humanitaria

Pequeños envíos de combustible desde EEUU llegan a Cuba en plena crisis energética

Pequeños envíos de combustible desde EEUU llegan a Cuba en plena crisis energética

Trump: Cuba está sin petróleo ni dinero – INTERVENCIÓN MILITAR NO SERÁ NECESARIA

Trump: "Cuba está sin petróleo ni dinero" – INTERVENCIÓN MILITAR NO SERÁ NECESARIA

Cubanos increpan a Bruno Rodríguez en Madrid con gritos de ¡Miserable! por crisis en Cuba

Cubanos increpan a Bruno Rodríguez en Madrid con gritos de "¡Miserable!" por crisis en Cuba

The Economist: EEUU evalúa enviar combustible limitado a Cuba en plena crisis energética

The Economist: EEUU evalúa enviar combustible limitado a Cuba en plena crisis energética

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter