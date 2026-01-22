americateve

México derrota a Panamá y corta racha de 6 partidos sin victoria

CIUDAD DE PANAMÁ (AP) — El zaguero Richard Peralta anotó en su propia puerta en el alargue y México superó el jueves 1-0 a Panamá en un partido de preparación para el Mundial de 2026, con lo cual le puso fin a una racha de seis encuentros sin ganar.

La selección mexicana festaja un autogol del panameño Richard Peralta en un partido amistoso disputado el jueves 22 de enero de 2026 (AP Foto/Agustin Herrera)
Peralta intentó desviar un tiro suave de Carlos Rodríguez a los 92 minutos. pero lo desvió a su arco para darles el triunfo a los visitantes.

El equipo dirigido por Javier Aguirre y conformado exclusivamente por jugadores de la Liga MX consiguió su primer triunfo desde que se coronó en la pasada edición de la Copa Oro, en agosto del año pasado.

El Tri, que debuta en el Mundial el 11 de junio ante Sudáfrica, enfrentará a Bolivia el domingo en Santa Cruz. Será el segundo encuentro de esta gira de preparación.

México se vio forzado a usar jugadores de la Liga MX por no tratarse de una fecha FIFA.

Panamá, que venía de empatar 1-1 con Bolivia y también padeció la ausencia de varios de sus jugadores regulares, sufrió su primera derrota del año.

Los canaleros quedaron ubicados en el Grupo L y comienzan su participación dentro de la Copa del Mundo el 16 de junio ante Ghana.

Con poco tiempo para entrenar, el “Vasco” Aguirre decidió iniciar el encuentro con seis de los ocho jugadores disponibles de Chivas, el equipo líder del torneo Clausura mexicano, pero de poco sirvió para inquietar al cuadro local.

Dos de esos jugadores hicieron su debut con la selección mexicana: Richy Ledezma y Brian Gutiérrez, quienes nacieron en Estados Unidos, pero aceptaron el ofrecimiento de la Federación Mexicana para representar al equipo azteca.

La oportunidad más clara del encuentro no vino sino hasta los 76 minutos con un intento del lateral Bryan González que rozó el travesaño.

En la recta final, Aguirre le dio oportunidad al ariete de Chivas, Armando González, quien fue campeón anotador el torneo Apertura. Sin embargo, la “Hormiga” tuvo sólo un remate de cabeza a los 89 minutos, peligroso pero desviado a tiro de esquina.

Cuando expiraba el encuentro, Jesús Gallardo llegó a línea de fondo por el costado izquierdo y retrasó una pelota para la llegada de Rodríguez, quien realizó un disparo ligeramente desviado por Peralta para el gol del triunfo mexicano.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

