México denuncia entre 200 y 500 publicaciones falsas para crear miedo tras la muerte de "El Mencho"

GUADALAJARA, México (AP) — El gobierno mexicano denunció el miércoles una campaña de desinformación que siguió a la muerte del líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación durante la que fueron divulgadas entre 200 y 500 publicaciones con información falsa destinada a magnificar la ola de violencia lanzada por el grupo criminal y a crear miedo. Entre 20 y 30 de esos contenidos superaron las 100.000 visualizaciones.

Vehículos pasan junto a un auto quemado al día siguiente de que el ejército mexicano matara al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, en Guadalajara, México, el lunes 23 de febrero de 2026. (AP Foto/Marco Ugarte)
Vehículos pasan junto a un auto quemado al día siguiente de que el ejército mexicano matara al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como "El Mencho", en Guadalajara, México, el lunes 23 de febrero de 2026. (AP Foto/Marco Ugarte) AP

Durante la conferencia presidencial se presentó un vídeo, apoyado en parte con datos de un estudio realizado por el Tecnológico de Monterrey —una universidad privada—, que denunciaba que entre el 35 y el 40% de esos contenidos divulgados mayoritariamente el domingo del operativo que acabó con Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho ”, estaba fuera de contexto, más de la cuarta parte tenía información engañosa y en torno a otra cuarta parte tenía contenido fabricado o manipulado con inteligencia artificial.

La ola de violencia que siguió a la acción militar fue real. El gobierno reconoció más de 70 fallecidos , entre delincuentes, fuerzas de seguridad y otras personas y más de 250 bloqueos en 20 estados. Y tanto las autoridades mexicanas como muchas delegaciones diplomáticas, empezando por la de Estados Unidos, lanzaron llamamientos a sus conciudadanos a que se mantuvieran en sus casas.

Pero la confusión del momento y la falta de información oficial en tiempo real hizo que la mayoría de las personas dentro y fuera del país acudieran a las redes en busca de respuestas, lo que multiplicó el pánico.

Entre la información falsa más vista y que más pánico provocó destacaron las imágenes del aeropuerto de Guadalajara supuestamente tomado por pistoleros y que mostraban estampidas de pasajeros, un avión incendiado en ese lugar o que el crimen organizado había tomado como rehenes a turistas estadounidenses en carreteras y hoteles.

La desinformación incluyó la afirmación de que un agente estadounidense estranguló a “El Mencho” o que la presidenta Sheinbaum fue trasladada a un buque de la Marina en el Pacífico.

