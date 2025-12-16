México confirma partidos amistosos previos al Mundial del 2026 ante Panamá, Bolivia e Islandia

El técnico de México Javier Aguirre sale del campo después del primer tiempo de un partido amistoso ante Uruguay en Torreón, México, el sábado 15 de noviembre de 2025. (AP Foto/Eduardo Verdugo) AP

Los mexicanos disputarán su primer encuentro del próximo año el 22 de enero cuando visiten a Panamá en el estadio Rommel Fernández y, tres días más tarde, chocarán ante Bolivia en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera Costas, de Santa Cruz.

El entrenador Javier Aguirre solicitó a los dirigentes aztecas el poder viajar a Centroamérica para terminar de delinear el equipo que citará para el Mundial.

México debuta en la próxima Copa del Mundo el 11 de junio ante Sudáfrica.

“Buscamos siempre lo que nos pidió Javier de salir de la zona confortable, y por ello es que vamos a Panamá y Bolivia", dijo el presidente de la Federación Mexicana, Ivar Sisniega. "Jugar en febrero en Querétaro es lo que prometimos de jugar más en casa”.

El Tri, que cerró el 2025 sumido en una racha de seis encuentros sin triunfos, regresará a su país después de medirse con panameños y bolivianos para enfrentar a Islandia, en el estadio Corregidora de Querétaro, el 25 de febrero.

La selección mexicana encarará esos tres encuentros con jugadores exclusivamente de la liga local por tratarse de fechas FIFA.

El “Vasco” Aguirre podrá contar con su nómina completa para enfrentar a Portugal el 28 de marzo en la reinauguración del estadio Azteca y después chocará ante Bélgica en el Soldier Field, de Chicago.

"Estos partidos son muy importantes porque le dan posibilidad a los jugadores de nuestra liga para mostrarse y a Javier para ir definiendo la lista final,” dijo el director deportivo de la selección mexicana, Duilio Davino.

De las tres selecciones, sólo Panamá tiene su lugar asegurado en el próximo Mundial, mientras que Bolivia buscará acceder a través del repechaje e Islandia quedó eliminado.

Panamá enfrentará a Ghana, Croacia e Inglaterra en el Grupo L del Mundial.

