México buscará certificación internacional para mejorar la seguridad en línea de tren que descarriló

Además, no descartó que se solicite la ayuda de peritos externos para conocer las causas del letal accidente, aunque dijo que esa será decisión de la fiscalía. El martes por la mañana, 36 personas seguían hospitalizadas.

Según explicó la mandataria, la fiscalía federal y la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario ya iniciaron sus respectivas investigaciones para averiguar los motivos del descarrilamiento del Tren Interoceánico —que conecta el Golfo de México con el Pacífico por la parte más estrecha de México— y serán esas las entidades que determinen si hay algún responsable de los hechos o indicios de alguna irregularidad en la infraestructura.

Pero, además, dijo que la Marina —que es quien opera este ferrocarril—y la mencionada agencia ya buscan quién pueda hacer las recomendaciones necesarias para mejorar la seguridad de este megaproyecto inaugurado hace apenas dos años.

El tren, con 250 personas a bordo, se salió de las vías el domingo al pasar por una curva cerca de un pueblo en Oaxaca. Varios vagones cayeron por una colina hacia la selva. Algunos de los supervivientes dijeron que el tren iba muy rápido.

“Vamos a buscar a la mejor certificadora para, si hace recomendaciones de qué es lo que hay que hacer en estas curvas, si hay alguna otra recomendación para hacer más seguro el recorrido, pues que lo tomemos en cuenta”, indicó Sheinbaum. “Creo que es muy importante es que se tenga una certificación externa para cuando queramos utilizar nuevamente la vía para transporte de pasajeros”.

La mandataria aseguró la víspera que el tren estaba funcionando correctamente. No obstante, el martes dijo que “se está haciendo una revisión más exhaustiva” de toda la infraestructura aunque las líneas no afectadas por el accidente siguen funcionando.

En 2023, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró el Tren Interoceánico como parte de un impulso gubernamental para expandir el ferrocarril y la conectividad en áreas rurales del sur México. Sus críticos señalaron que muchos de los proyectos de infraestructura del exmandatario —construidos por las Fuerzas Armadas y considerados proyectos de seguridad nacional—- se hicieron de forma apresurada y a menudo eludiendo trámites regulatorios o estudios de impacto ambiental. FUENTE: AP