México buscará alternativa para ayudar a Cuba tras anuncio de EEUU a quien le mande petróleo

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum aseguró el viernes que buscará “alternativas” para seguir ayudando a Cuba y evitar una crisis humanitaria después de la decisión del presidente estadounidense Donald Trump de imponer aranceles a cualquier producto proveniente de países que vendan o suministren petróleo a la isla, entre los que se encuentra México.

Los conductores esperan en una larga fila para ingresar a una gasolinera en La Habana, Cuba, el viernes 30 de enero de 2026. (AP Foto/Ramón Espinosa) AP

Sheinbaum dijo que una opción podría ser que fueran los mismos Estados Unidos los que gestionaran el envío de petróleo mexicano a la isla. No obstante, indicó que primero hay que saber los detalles de la orden de Trump y luego conversar sobre las distintas posibilidades, por lo que le pidió al canciller Juan Ramón de la Fuente que inicie los contactos con el Departamento de Estado.

“No queremos poner en riesgo que haya más aranceles a México, sino sencillamente por la vía diplomática buscar un esquema de diálogo, de comunicación, que permita que no haya una situación grave para el pueblo cubano, que de por sí ya está viviendo una situación muy difícil”, indicó la mandataria durante su conferencia de prensa diaria. “Hay que impedir una crisis humanitaria”.

La aplicación de aranceles a países que suministran petróleo a Cuba podría desencadenar una crisis mayor en un país con una enorme escasez energética desde hace años.

Desde entonces Sheinbaum ha esquivado ofrecer datos claros sobre cuánto petróleo se envía a Cuba como ayuda humanitaria y cuánto a través de contratos con la petrolera estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) defendiendo la soberanía de su gobierno en tomar decisiones al respecto.

Esta semana confirmó implícitamente que hubo suspensiones en algunos envíos, que atribuyó a decisiones del gobierno y de Pemex y a los vaivenes en las exportaciones, aunque ha insistido en que México seguirá siendo solidario con la isla.

La mandataría alertó que un corte en el suministro de combustible afectará a los hospitales, la alimentación y otros servicios básicos y recordó que también el gobierno de Estados Unidos manda ayuda humanitaria a Cuba.

No mencionó la migración pero en el pasado la salida de cubanos de la isla, muchos a través de México, se intensificó cuando recrudecía la crisis económica o la presión política contra la disidencia.

México ha estado enviando petróleo a Cuba históricamente, sobre todo en los periodos de mayores problemas energéticos y sociales. En 2021, después de unas fuertes protestas en la isla, envió uno de sus mayores apoyos humanitarios que incluyó 100.000 barriles de combustible. Desde 2024 se convirtió en un proveedor clave y en octubre de ese año llegó a mandar más de 400.000 barriles en solo unos días.

En los primeros nueve meses de 2025 envió casi 20.000 barriles diarios. La cifra no ha sido actualizada oficialmente, pero académicos que rastrean los envíos afirman que se redujo a menos de la mitad después de la visita del secretario de Estado estadounidense Marco Rubio a la Ciudad de México el pasado septiembre.

