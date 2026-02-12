México asume más de 1.000 concesiones mineras por incumplimiento de pagos de derechos

Compartir en:









La medida se enmarca en un reordenamiento del sector minero que se inició hace casi tres años y que implicó una reforma que redujo el tiempo de las concesiones de 50 a 30 años, prohibió la especulación y la minería en áreas naturales protegidas y zonas sin agua, y obligó a las empresas a pagar 5% de sus beneficios a las comunidades donde operan.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dijo en la conferencia presidencial matutina que hasta la fecha se han “recuperado” más de 1.000 concesiones, que abarcan 889.512 hectáreas.

Al explicar las razones de la cancelación de los permisos de explotación, Ebrard indicó que la medida se tomó porque las minas “no tienen exploración” y se mantienen con “fines solamente especulativos” y los concesionarios “no han pagado los derechos” de explotación.

Los retiros de las concesiones se realizaron mayormente a personas físicas en los estados mexicanos de Sonora, Durango, Coahuila, Jalisco, Zacatecas y Chihuahua, informó Fernando Aboitiz, jefe de la Unidad de Coordinación de Actividades Extractivas de la Secretaría de Economía.

Dentro del proceso también se recuperaron 713 concesiones, que representan cerca de 250.000 hectáreas, ubicadas en áreas naturales protegidas, detalló Aboitiz.

En México la actividad minera es controlada por grandes conglomerados como el Grupo México, Industrias Peñoles, Fresnillo y la Minera Frisco del magnate mexicano Carlos Slim. Además, operan diferentes empresas estadounidenses y canadienses que tienen 70% de las inversiones foráneas del sector.

En los últimos días la empresa canadiense Vizsla Silver se vio envuelta en un incidente luego de que diez de sus trabajadores de una mina de oro y plata del estado norteño de Sinaloa fueron secuestrados y cinco de ellos fueron localizados muertos. Las autoridades aún mantienen la búsqueda de los cinco empleados. FUENTE: AP