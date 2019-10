México aprueba ley para etiquetar alimentos contra obesidad

Las etiquetas también deberán advertir si un producto contiene ingredientes que puedan ser un factor de riesgo para enfermedades como la diabetes y la hipertensión, informó la cámara.

Representantes de tres agencias de la ONU --la de la Alimentación y Agricultura (FAO), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la agencia de la Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)-- ya habían urgido a México a adoptar este tipo de medias para revertir lo que consideran una “emergencia nacional por sobrepeso y obesidad”.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud 2012, México es uno de los países con mayor consumo de productos ultraprocesados en todo mundo. Además, según los parámetros de la OMS, entre el 58% y el 85% de los niños, niñas y adolescentes tienen un consumo excesivo de azúcares añadidos, y entre el 67% y el 92% lo tiene de grasas saturadas.

De forma paralela, el poder ejecutivo, en colaboración con la academia, está a punto de presentar las nuevas normas de etiquetado de alimentos que son directrices más detalladas que la ley aprobada el martes en el Senado.

Las agencias de la ONU consideran que un etiquetado claro que oriente las compras del consumidor y que pueda ser comprendido por todos, incluidos los niños, es “una herramienta fundamental que conjuntamente con otras políticas e intervenciones complementarias han demostrado efectos positivos e importantes en la reducción del sobrepeso y obesidad”.

Coincidiendo con la aprobación de la reforma, la Comisión Nacional de Derechos humanos emitió el martes una recomendación por lo que considera “omisiones” de las autoridades que han propiciado la actual “emergencia” por obesidad y sobrepeso en menores.

La CNDH considera que el Estado mexicano no ha cumplido con su obligación proteger los derechos de la niñez y adolescencia porque no ha garantizado, por ejemplo, el acceso a alimentos a un coste asequible, la disponibilidad de agua potable o el fomento de la lactancia materna. Además, la mitad de los mexicanos no tiene recursos para comer frutas y verduras.

Durante la presentación del documento, la coordinadora del Programa sobre Asuntos de la Niñez y la Familia, Cinthya González Téllez, dijo que los costos del sobrepeso y obesidad para el sistema de salud mexicano alcanzaron los 6,134 millones de dólares, equivalentes al 17.5% del gasto público de salud, según los datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe en 2014.

Téllez agregó que para 2050 el costo podría elevarse a más de 10,000 millones de dólares, debido a que la malnutrición por exceso tiene un costo diez veces mayor a la malnutrición por déficit, y estima que para 2030 se registrará en México un incremento del 28% en el número de muertes asociadas a la obesidad.

Además de pedir el etiquetado frontal que acaba de ser aprobado por el Senado, la CNDH instó a que se restrinja la publicidad de los alimentos con alto contenido calórico y que limite su venta en las escuelas y se establezca un impuesto de 20% al consumo e importación a las bebidas de alto contenido energético, o que contienen azúcares añadidas o sustitutos de azúcares potencialmente dañinos para la salud.

Las organizaciones que agrupan a las empresas del sector se han opuesto tradicionalmente a este tipo de medidas.