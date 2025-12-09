México anuncia acciones con Guatemala en frontera tras incursión de cárteles en ese país

Compartir en:









Al ser preguntado sobre esos sucesos en la conferencia presidencial matutina, Trevilla dijo que el ejército mexicano se desplegó en su lado de la frontera en cuanto recibió información de los incidentes y que desde este martes se iniciaron acciones “coincidentes” de las Fuerzas Armadas de los dos países —cada uno en su territorio—, operativos previstos en principio hasta el jueves aunque “si es necesario se prolongarán el tiempo que se requiera”.

El general agregó que los incidentes fueron protagonizados por dos grupos enfrentados, uno vinculado al Cártel de Sinaloa y otro a un cártel que opera en Chiapas y Guatemala.

En junio de este año un comando armado de presuntos narcotraficantes mexicanos cruzó la frontera de México hacia Guatemala huyendo de agentes de su país que los perseguían tras un incidente armado que dejó a cinco miembros de seguridad muertos.

En la persecución los agentes mexicanos incursionaron en territorio guatemalteco. Del lado de Guatemala, policías y militares no accionaron sus armas y supuestamente, sin saberlo, dejaron que los narcos escaparan.

El incidente provocó investigaciones en ambos países y la disculpa del gobierno mexicano a Guatemala.

FUENTE: AP