México anuncia acciones con Guatemala en frontera tras incursión de cárteles en ese país

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El secretario de Defensa de México, el general Ricardo Trevilla, dijo el martes que el ejército mexicano realizará operaciones en paralelo con Guatemala en la frontera común tras los recientes hechos de violencia ocurridos en territorio guatemalteco por la incursión de cárteles mexicanos que dejaron un civil muerto y un militar guatemalteco herido.

Al ser preguntado sobre esos sucesos en la conferencia presidencial matutina, Trevilla dijo que el ejército mexicano se desplegó en su lado de la frontera en cuanto recibió información de los incidentes y que desde este martes se iniciaron acciones “coincidentes” de las Fuerzas Armadas de los dos países —cada uno en su territorio—, operativos previstos en principio hasta el jueves aunque “si es necesario se prolongarán el tiempo que se requiera”.

El general agregó que los incidentes fueron protagonizados por dos grupos enfrentados, uno vinculado al Cártel de Sinaloa y otro a un cártel que opera en Chiapas y Guatemala.

En la persecución los agentes mexicanos incursionaron en territorio guatemalteco. Del lado de Guatemala, policías y militares no accionaron sus armas y supuestamente, sin saberlo, dejaron que los narcos escaparan.

El incidente provocó investigaciones en ambos países y la disculpa del gobierno mexicano a Guatemala.

FUENTE: AP

