México analiza alcances de decisión de EEUU de declarar el fentanilo “arma de destrucción masiva”

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum dijo el martes que su gobierno evalúa las implicaciones que tendrá la decisión de Washington de declarar al fentanilo un “arma de destrucción masiva” e insistió en que su país está dispuesto a colaborar con las autoridades estadounidenses en el combate al narcotráfico, pero bajo el respeto de la soberanía.

ARCHIVO - La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum habla en su primer discurso sobre el estado de la nación en el Palacio Nacional en la Ciudad de México, el 1 de septiembre de 2025. (AP Foto/Eduardo Verdugo, Archivo)
Sheinbaum reaccionó con prudencia ante el paso que dio el presidente Donald Trump para enfrentar el tráfico de drogas, y en particular del fentanilo, e indicó al ser consultada sobre la nueva medida que “estamos analizando el alcance de lo que se publicó”.

Durante su conferencia matutina la mandataria expresó que estaba a favor de que se combata el delito, pero recordó que también se deben atender las causas del consumo de drogas. “Si no se atienden las causas, será el fentanilo, será otra droga”, sostuvo.

Sheinbaum planteó que en el análisis también se debe considerar que el fentanilo se emplea de manera legal como anestésico.

Como parte de la orden ejecutiva de Trump se instruyó a varias secretarías estadounidenses que refuercen la lucha contra el tráfico de fentanilo, que tiene a México como uno de sus principales productores.

Trump ha justificado las acciones militares, que han dejado al menos 95 muertos, como necesarias para frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos, afirmando que el país se encuentra en un “conflicto armado” con los cárteles del narcotráfico.

El estadounidense también ha cuestionado la política de México para enfrentar a los cárteles mexicanos que catalogó en febrero como “organizaciones terroristas”.

Según datos preliminares de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés), se registraron aproximadamente 97.000 muertes por sobredosis de drogas en Estados Unidos durante el periodo de 12 meses que finalizó el 30 de junio.

Sobre la posibilidad de que la nueva decisión de Washington pueda implicar la participación de fuerzas estadounidenses en el combate a los cárteles en el territorio mexicano, Sheinbaum reiteró que “estamos en contra de cualquier intervención” y agregó que la “soberanía, la territorialidad, esas no están a discusión bajo ningún motivo. Es colaboración y coordinación en distintos temas, pero nunca la violación a nuestra soberanía”.

FUENTE: AP

