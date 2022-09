México: Absuelven a alcalde de Iguala en caso Ayotzinapa

Según la notificación firmada por el magistrado y a la que tuvo acceso The Associated Press, un total de 20 personas, entre ellas el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su jefe de policía, Felipe Flores, fueron absueltas del delito de “secuestro agravado” de los estudiantes “al no haberse acreditado los elementos de los delitos enunciados”.