Mexicana Campuzano logra su añorado oro en Panamericanos

Durante una mañana fría en el Morro Solar --una serie de cerros desérticos con relevancia arqueológica en la zona limeña de Chorrillos-- la hidalguense de 32 años aprovechó la ausencia de las poderosas competidoras de Estados Unidos y Canadá para dominar la especialidad con tiempo de 1 hora, 30 minutos y 45 segundos.

“Creo que la experiencia, el tiempo que llevo corriendo y me conozco mejor y, sobre todo, he aprendido a no estresarme y a creer en mí”, señaló al explicar su triunfo en Lima.

La argentina Sofía Gómez cruzó segunda a 25 segundos y la brasileña Jaqueline Mourão tercera a 26 segundos para acreditarse la plata y el bronce, respectivamente. Luego, en la final de hombres, Ulloa se encargó de redondear la faena dorada para México en los pedales dentro de una prueba de vértigo, fuerza y resistencia.

Ulloa empleó tiempo de 1:25.03, sacándole 2.04 minutos de diferencia al segundo lugar, el brasileño Henrique da Silva, y 2.28 minutos al tercero, el chileno Martín Vidaurre, que aseguraron la plata y el bronce.

Campuzano, bióloga de profesión y novena en el escalafón internacional de la disciplina, venía de alcanzar el cuarto lugar en la Copa del Mundo disputada en Andorra a inicios de julio.

Y durante sus dos participaciones anteriores en los Juegos Panamericanos, se había resignado a un cuarto puesto en Toronto 2015.

La mexicana se mantuvo desde el arranque en un pelotón que comandaban las argentinas Agustina Apaza y Sofía Gómez, pero comenzó a desprenderse casi desde la segunda vuelta en la carrera cross country de 4,2 kilómetros.

El trayecto está lleno de curvas, bajadas y tramos empinados sobre un terreno árido con pequeñas piedras puntiagudas.

“La verdad es que arranqué y sentí como que mis piernas no estaban listas, que se me hinchaban, desde ese momento me di cuenta que iba a ser una carrera difícil para mí, pero traté de no desesperarme y de a poco fui agarrando mi ritmo”, dijo en alusión a largar retrasada.

Y pese a lo que pueda sugerir el nombre de Morro Solar, la mañana estuvo gris como todos los días desde el miércoles, cuando las nubes saturaron el cielo de Lima. Se trata de una zona arquitectónica en cuya cima se levanta el Monumento al Soldado Caído y el Cristo del Pacífico, inaugurado en 2011 como una iniciativa del gobierno del entonces presidente Alan García, quien se suicidó con un disparo en la cabeza el 17 de abril pasado.

Varios centenares de personas disfrutaron la competencia desde la cima del cerro.

“Me encantó el circuito”, comentó Campuzano, a pesar de que la competencia se desarrolló en una zona sin árboles o rodeada de naturaleza. “Es un circuito divertido que te dan ganas de seguir dando vueltas. Es un lugar que a lo mejor no tiene las condiciones a las que estamos acostumbradas pero hicieron que fuera divertido y exigente”.

Dijo que ahora va a descansar y a prepararse por un mes de cara al próximo campeonato del Mundo en Canadá.

El equipo de ciclismo de México debe esperar hasta el próximo año a fin de que se confirme su plaza para Tokio, cuyas dos primeras se dirimieron en el pasado Panamericano, en que dominaron Canadá y Estados Unidos. Teniendo ya su boleto olímpico en mano, canadienses y estadounidenses se abstuvieron de competir en Lima.

