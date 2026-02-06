Metz empata con Lille y sigue en el último lugar de la Ligue 1

El Metz sigue sin ganar después de ocho partidos y se mostró inferior durante gran parte del encuentro contra un equipo cuyo prometedor inicio de temporada se desmoronó con cuatro derrotas consecutivas en la liga doméstica.
METZ, Francia (AP) — El tribulado Metz logró sostener un empate el viernes 0-0 con el enrachado Lille en casa, pero el punto no fue suficiente para sacarlo del fondo de la Ligue 1.
El Metz sigue sin ganar después de ocho partidos y se mostró inferior durante gran parte del encuentro contra un equipo cuyo prometedor inicio de temporada se desmoronó con cuatro derrotas consecutivas en la liga doméstica.
Sin embargo, el Lille no pudo superar de visita una férrea defensa del Metz.
El Lille tuvo que conformarse con el quinto lugar, a seis puntos del Lyon.
El Metz permanece anclado en el fondo de la tabla con los mismos puntos que el Auxerre y un punto detrás del Nantes, ambos con un partido menos.
Seis puntos separan a los tres equipos en la zona de descenso.
