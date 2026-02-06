Metz empata con Lille y sigue en el último lugar de la Ligue 1

Compartir en:









El Metz sigue sin ganar después de ocho partidos y se mostró inferior durante gran parte del encuentro contra un equipo cuyo prometedor inicio de temporada se desmoronó con cuatro derrotas consecutivas en la liga doméstica.

Sin embargo, el Lille no pudo superar de visita una férrea defensa del Metz.

El Lille tuvo que conformarse con el quinto lugar, a seis puntos del Lyon.

El Metz permanece anclado en el fondo de la tabla con los mismos puntos que el Auxerre y un punto detrás del Nantes, ambos con un partido menos.

Seis puntos separan a los tres equipos en la zona de descenso.

