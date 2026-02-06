americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Metz empata con Lille y sigue en el último lugar de la Ligue 1

METZ, Francia (AP) — El tribulado Metz logró sostener un empate el viernes 0-0 con el enrachado Lille en casa, pero el punto no fue suficiente para sacarlo del fondo de la Ligue 1.

El Metz sigue sin ganar después de ocho partidos y se mostró inferior durante gran parte del encuentro contra un equipo cuyo prometedor inicio de temporada se desmoronó con cuatro derrotas consecutivas en la liga doméstica.

Sin embargo, el Lille no pudo superar de visita una férrea defensa del Metz.

El Lille tuvo que conformarse con el quinto lugar, a seis puntos del Lyon.

El Metz permanece anclado en el fondo de la tabla con los mismos puntos que el Auxerre y un punto detrás del Nantes, ambos con un partido menos.

Seis puntos separan a los tres equipos en la zona de descenso.

___

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El zar fronterizo estadounidense Tom Homan en conferencia de prensa en Minneapolis el 29 de enero del 2026. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Zar fronterizo de Trump anuncia que 700 agentes de inmigración dejarán Minnesota de inmediato

El expresidente Bill Clinton y la ex secretaria de Estado Hillary Clinton durante un evento de la vicepresidenta Kamala Harris, el 1 de agosto de 2024, en Houston. (AP Foto/LM Otero, Archivo)

Los Clinton aceptan testificar en investigación sobre Epstein en la Cámara de Representantes

El cuidador del Club de la Marmota, A.J. Dereume, sostiene a Punxsutawney Phil, la marmota que pronostica el clima, en el 140º Día de la Marmota, en Gobblers Knob, Pensilvania, el lunes 2 de febrero de 2026. Los cuidadores de Phil dijeron que la marmota pronosticó seis semanas más de invierno. (Foto AP/Barry Reeger)

Día de la Marmota: Phil predice 6 semanas más de clima invernal en EEUU

En esta foto, publicada por el representante estadounidense Joaquín Castro, demócrata por Texas, se ve a Adrián Conejo Arias y a su hijo Liam Conejo Ramos, de cinco años, en San Antonio, Texas, el sábado 31 de enero de 2026, tras ser liberados del centro de detención de Dilley. (Joaquín Castro vía AP)

Niño de 5 años y su padre regresan a Minnesota tras ser liberados de centro de detención en Texas

Destacados del día

EEUU intensifica presión militar sobre Cuba: destructor, drones y aviones espía escanean la isla

EEUU intensifica presión militar sobre Cuba: destructor, drones y aviones espía escanean la isla

Régimen cubano anuncia programa especial para explicar medidas ante crisis de combustible y presiones de EE. UU.

Régimen cubano anuncia programa especial para explicar medidas ante crisis de combustible y presiones de EE. UU.

OPINION: Díaz-Canel vuelve a confirmar error de Raúl Castro

OPINION: Díaz-Canel vuelve a confirmar error de Raúl Castro

Minorkys Hoyos Ruiz enciende carbón para cocinar la cena el martes 3 de febrero de 2026, durante un apagón programado con el fin de racionar la energía en Santa Cruz del Norte, sede de una de las centrales termoeléctricas más grandes de Cuba. (AP Foto/Ramón Espinosa)

EEUU ayudará a Cuba con 6 millones de dólares mientras Díaz-Canel lo acusa de "bloqueo energético"

Buses La Habana Cuba

Colapsa el transporte en La Habana: crisis de combustible deja a la capital cubana sin ómnibus

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter