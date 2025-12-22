Mets traspasan a Jeff McNeil a los Atléticos tras salidas de Alonso, Nimmo y Díaz

Compartir en:









ARCHIVO - Foto del 8 de septiembre del 2025, Jeff McNeil de los Mets de Nueva York en el encuentro ante los Filis de Filadelfia. (AP Foto/Matt Slocum, File) AP

Nueva York enviará hasta 7,75 millones de dólares a los A's para compensar parte de los 17,75 millones restantes en el contrato de 50 millones por cuatro años de McNeil.

McNeil sigue las salidas de Pete Alonso, Brandon Nimmo y Edwin Díaz de los Mets, que no lograron llegar a los playoffs este año a pesar de tener la segunda nómina más alta, solo detrás de los campeones de la Serie Mundial, los Dodgers de Los Ángeles.

McNeil, quien cumplirá 34 años en abril, debutó con los Mets y ganó el título de bateo de la Liga Nacional con un promedio de .326 en 2022, cuando fue seleccionado para su segundo equipo All-Star. Bateó para .243 con 12 jonrones y 54 carreras impulsadas en 122 juegos este año, cuando hizo su debut de temporada el 25 de abril después de recuperarse de una distensión en el oblicuo derecho.

Tiene un salario de 15,75 millones el próximo año como parte de un acuerdo que incluye una opción de equipo de 15,75 millones para 2027 con una cláusula de rescisión de 2 millones. Los Mets enviarán a los A's 5,75 millones con otro pago de 2 millones incluido condicionalmente si se rechaza la opción de McNeil.

Rodríguez, quien cumplirá 18 años el 29 de enero, firmó con los A's por un bono de 400.000 este pasado enero y tuvo un récord de 2-0 con una efectividad de 2.93 en una apertura y siete apariciones de relevo para los Atléticos de la Liga de Verano Dominicana. Ponchó a 20 y dio ocho bases por bolas en 15 1/tres entradas.

Peterson debutó con los Mets en el 2020. Si es intercambiado, el jugador con más tiempo en Nueva York sería el campocorto puertorriqueño Francisco Lindor, adquirido antes de la temporada 2021.

Nueva York ha añadido al cerrador Devin Williams, al infielder dominicano Jorge Polanco y al segunda base ganador del Guante de Oro Marcus Semien, y los Mets tienen un acuerdo pendiente con el relevista agente libre Luke Weaver. Los Atléticos designaron al zurdo Ken Waldichuk para asignación.