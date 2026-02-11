Mets: Medoza confía en que Lindor estará listo para el día inaugural tras cirugía en mano

Compartir en:









Lindor fue evaluado por un especialista de la mano tras experimentar esta semana dolor en la zona alrededor de la mano y la muñeca.

“La gente está diciendo seis semanas para volver a jugar”, comentó Mendoza, al referirse a un plazo que podría poner en riesgo la presencia de Lindor para el inicio de la temporada.

“Conociendo a Lindor, no voy a apostar en su contra. Este es un tipo que ha jugado con dedos del pie rotos y con la parte baja de la espalda lesionada hace dos años, cuando apenas caminaba, y aun así siguió jugando. Así que seguimos siendo optimistas de que estará disponible para nosotros el día inaugural, pero simplemente tenemos que esperar y ver”, advirtió.

Lindor es el tercer pelotero destacado que sufre una lesión del hueso ganchoso en la primera semana de los entrenamientos de primavera, después del jardinero de Arizona Corbin Carroll y del segunda base de Baltimore Jackson Holliday.

Al ser consultado sobre la repentina oleada de lesiones del hueso ganchoso, Mendoza expresó que “son cosas del béisbol".

"Supongo que es volver a la temporada de béisbol. Esta es una bastante común. Solo que es raro que en el lapso de 24 horas, tengamos a tres muy buenos jugadores cayendo con la misma lesión. Pero no le doy demasiada importancia”.

Lindor, de 32 años, bateó para .267 con 31 jonrones, 86 carreras impulsadas y 31 robos en 160 juegos con Nueva York el año pasado. El cinco veces All-Star fue excluido del roster de Puerto Rico para el próximo Clásico Mundial de béisbol por la cobertura del seguro. ___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP