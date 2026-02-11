americateve

Mets: Medoza confía en que Lindor estará listo para el día inaugural tras cirugía en mano

PORT ST. LUCIE, Florida, EE.UU. (AP) — El mánager de los Mets Carlos Mendoza, cree que el torpedero Francisco Lindor se recuperará para el día inaugural de Nueva York después de que el astro puertorriqueño se sometió a una cirugía el miércoles para reparar una fractura del hueso ganchoso en la mano izquierda.

Lindor fue evaluado por un especialista de la mano tras experimentar esta semana dolor en la zona alrededor de la mano y la muñeca.

“La gente está diciendo seis semanas para volver a jugar”, comentó Mendoza, al referirse a un plazo que podría poner en riesgo la presencia de Lindor para el inicio de la temporada.

“Conociendo a Lindor, no voy a apostar en su contra. Este es un tipo que ha jugado con dedos del pie rotos y con la parte baja de la espalda lesionada hace dos años, cuando apenas caminaba, y aun así siguió jugando. Así que seguimos siendo optimistas de que estará disponible para nosotros el día inaugural, pero simplemente tenemos que esperar y ver”, advirtió.

Lindor es el tercer pelotero destacado que sufre una lesión del hueso ganchoso en la primera semana de los entrenamientos de primavera, después del jardinero de Arizona Corbin Carroll y del segunda base de Baltimore Jackson Holliday.

Al ser consultado sobre la repentina oleada de lesiones del hueso ganchoso, Mendoza expresó que “son cosas del béisbol".

"Supongo que es volver a la temporada de béisbol. Esta es una bastante común. Solo que es raro que en el lapso de 24 horas, tengamos a tres muy buenos jugadores cayendo con la misma lesión. Pero no le doy demasiada importancia”.

Lindor, de 32 años, bateó para .267 con 31 jonrones, 86 carreras impulsadas y 31 robos en 160 juegos con Nueva York el año pasado. El cinco veces All-Star fue excluido del roster de Puerto Rico para el próximo Clásico Mundial de béisbol por la cobertura del seguro.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

