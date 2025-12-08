americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Mets guardan silencio sobre Pete Alonso y se enfocan en reforzar su pitcheo

ORLANDO (AP) — Los Mets de Nueva York no tienen planes de reunirse con Pete Alonso esta semana durante las reuniones de invierno.

ARCHIVO - Foto del 23 de septiembre del 2025, Pete Alonso de los Mets de Nueva York regresa al dugout en la cuarta entrada del juego ante los Cachorros de Chicago. (AP Foto/Erin Hooley, Archivo)
ARCHIVO - Foto del 23 de septiembre del 2025, Pete Alonso de los Mets de Nueva York regresa al dugout en la cuarta entrada del juego ante los Cachorros de Chicago. (AP Foto/Erin Hooley, Archivo) AP

El primera base que cumplió 31 años el domingo se convirtió en agente libre por segunda temporada consecutiva y vive a unas dos horas del hotel donde se celebran las reuniones en Florida.

“Creo que Pete nos conoce muy bien. Creo que nosotros conocemos muy bien a Pete”, dijo el lunes David Stearns, presidente de operaciones de los Mets, añadiendo que Alonso “aprovechará el tiempo aquí para quizás reunirse con organizaciones que no conoce tan bien”.

Alonso fue seleccionado por Nueva York y pasó sus primeras siete temporadas con los Mets. Después de un mercado de agentes libres lento el invierno pasado, firmó un contrato de dos años y 54 millones de dólares.

El toletero optó por no continuar el último año del acuerdo tras batear un máximo de carrera de .272 con 38 jonrones, 126 carreras impulsadas y un OPS de .871 en 162 juegos.

Stearns sostuvo su posición de no negociar en público cuando se le presionó sobre la situación con Alonso, pero aclaró donde cree que el jugador encaja en el mercado.

“Pete ha demostrado que es uno de los mejores jugadores ofensivos y ha rendido a un alto nivel para nosotros”, expresó Stearns. “Eso sería una prioridad para cualquier equipo. Ciertamente lo es para nosotros”.

Más allá de Alonso, Stearns indicó que el equipo está priorizando la prevención de carreras.

Las mejoras en el bullpen no han terminado, incluso después del acuerdo de los Mets con Devin Williams. Stearns comentó que están considerando tanto la agencia libre como el mercado de cambios para obtener ayuda. También quieren añadir un lanzador abridor, aunque Stearns confía en que los jóvenes lanzadores de la organización podrían desempeñar un papel significativo. El fuerte progreso de Kodai Senga en la temporada baja fue un gran positivo para Stearns.

Los Mets también están buscando un reemplazo para el jardinero Brandon Nimmo, quien fue enviado a los Rangers de Texas por Marcus Semien. Su reemplazo sería Jeff McNeil en el jardín izquierdo para comenzar la temporada.

Aunque Stearns no descartaría otro gran movimiento esta temporada baja, estaba predicando equilibrio en el primer día de las reuniones de invierno.

"Creo que probablemente vamos a hacer algunos movimientos que no acaparan muchos titulares, que creemos son movimientos realmente impactantes para nuestra organización", comentó Stearns. “Imagino que a lo largo de la temporada baja, también habrá movimientos que les permitirán a ustedes escribir mucho. Y así creo que probablemente es una combinación de ambos, y eso es lo que deberíamos estar haciendo”.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Agentes del FBI se arrodillan junto con manifestantes en medio de protestas por la muerte de George Floyd en Washington el 4 de junio del 2020. (AP foto/Jose Luis Magana)

Agentes del FBI despedidos por arrodillarse demandan para recuperar sus empleos

El presidente estadounidense Donald Trump en la ceremonia de premios del Centro Kennedy en Washington el 7 de diciembre del 2025. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Trump planea dar $12.000 millones a agricultores afectados por su guerra comercial con China

ARCHIVO - El alcalde electo de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, habla durante una conferencia de prensa en el distrito de Queens, Nueva York, el miércoles 5 de noviembre de 2025. (Foto AP/Heather Khalifa, archivo)

Mamdani informa a inmigrantes en NY sobre su derecho a no acatar órdenes del ICE

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth escucha hablar al presidente Donald Trump en una reunión del gabinete en la Casa Blanca, el martes 2 de diciembre de 2025, en Washington. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

Secretario de Defensa de EEUU justifica ataques a embarcaciones de cárteles en foro de seguridad

Destacados del día

🚨 María Elvira Salazar rompe con Trump y rechaza la pausa migratoria a cubanos: Es un castigo colectivo injusto

🚨 María Elvira Salazar rompe con Trump y rechaza la pausa migratoria a cubanos: "Es un castigo colectivo injusto"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, pasan por la alfombra roja en la 48va gala de premios del Kennedy Center, el domingo 7 de diciembre de 2025, en el John F. Kennedy Center for the Performing Arts en Washington. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

Trump dice que el plan de Netflix de comprar Warner "podría ser un problema" por cuota de mercado

Tragedia en Miami-Dade: Mueren un cubano y su esposa en tiroteo dentro de su propia casa

Tragedia en Miami-Dade: Mueren un cubano y su esposa en tiroteo dentro de su propia casa

ICE captura en Massachusetts a cubano con historial criminal extremo: violación de menor y narcotráfico escolar

ICE captura en Massachusetts a cubano con historial criminal extremo: violación de menor y narcotráfico escolar

El presidente estadounidense Donald Trump en la ceremonia de premios del Centro Kennedy en Washington el 7 de diciembre del 2025. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Trump planea dar $12.000 millones a agricultores afectados por su guerra comercial con China

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter