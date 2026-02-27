Mets: Freddy Peralta será el abridor del día inaugural ante los Piratas

Compartir en:









Freddy Peralta de los Mets de Nueva York posa para una foto, el jueves 19 de febrero de 2026. (AP Foto) AP

Nueva York traspasó a dos prospectos a Milwaukee el mes pasado por el as dominicano.

“Cuando lo adquirimos, estaba bastante claro que iba a lanzar al frente de nuestra rotación. Se lo ganó. Estoy entusiasmado. Todos estamos entusiasmados”, dijo el mánager de los Mets Carlos Mendoza antes del juego de entrenamiento de primavera el viernes contra San Luis.

Los Mets abrirán su campaña en casa el 26 de marzo.

El derecho de 29 años le da a los remozados Mets un abridor de primera línea después de que su rotación fuera zarandeada en la segunda mitad de una decepcionante temporada 2025. También adquirieron al infielder Bo Bichette en la agencia libre y adquirieron al jardinero central Luis Robert Jr. en un canje con los Medias Blancas de Chicago.

Peralta tuvo marca de 17-6 con efectividad de 2.70 en 33 aperturas la temporada pasada, cuando lideró la Liga Nacional en victorias y terminó quinto en la votación del premio Cy Young. Ponchó a 204 en 176 innings y dos tercios y consiguió su segunda selección al Juego de Estrellas.

Está previsto que gane 8 millones de dólares esta temporada y puede convertirse en agente libre después de la Serie Mundial. Tiene marca de 70-42 con efectividad de 3,59 y 1.153 ponches en 931 entradas a lo largo de ocho temporadas en las Grandes Ligas, todas con Milwaukee.

FUENTE: AP