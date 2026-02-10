americateve

Mets: Francisco Lindor visitará a un especialista en manos

PORT ST. LUCIE, Nueva York, EE.UU. (AP) — El campocorto de Mets Francisco Lindor será examinado por un especialista debido una reacción de estrés en su mano izquierda y no se descarta que sea operado.

Francisco Lindor de los Mets de Nueva York tras batear un doble en el juego contra los Marlins de Miami, el 28 de septiembre de 2025, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky) AP

Lindor experimentó algo de dolor en el área alrededor de su mano y muñeca izquierda en los últimos días. David Stearns, el presidente de operaciones de béisbol de Nueva York, dijo que el astro puertorriqueño va a visitar a un especialista en manos el miércoles para revisar su hueso ganchoso.

“Es posible que esto resulte en una cirugía del hueso ganchoso. Si es así, la recuperación es de seis semanas, lo que nos lleva justo al día de apertura", indicó Stearns el martes. "Así que en este punto, incluso si requiere cirugía, seguiríamos siendo optimistas de que Francisco estaría de regreso para el día de apertura”.

Lindor quedó fuera del roster de Puerto Rico para el próximo Clásico Mundial de Béisbol debido a la cobertura de seguro.

Stearns también anunció que el astro dominicano Juan Soto va a cambiar de jardín derecho a jardín izquierdo. El cambio se finalizó después de discusiones entre el toletero y el manager Carlos Mendoza.

Soto defenderá en el jardín izquierdo para la República Dominicana en el Clásico.

“Durante el último mes más o menos, mientras Mendy y Juan hablaban sobre la temporada, Juan estaba entrenando en el jardín izquierdo porque va a jugar en el jardín izquierdo para la Dominicana en el Clásico. A medida que tuvieron sus conversaciones, se sintió realmente cómodo allí", destacó.

“Tenía sentido para nosotros desde una perspectiva de roster, así que vamos a seguir adelante con ello y todos están de acuerdo con ello", añadió.

