Mets barren la doble cartelera ante Marlins

Nueva York (57-56) no se había colocado sobre el promedio de .500 desde que tuvo foja de 16-15 antes del duelo del 3 de mayo. Los Mets cayeron a récord de 40-51 tras perder su primer compromiso de la segunda mitad de la campaña, pero registra marca de 17-5 desde entonces _periodo en que ha ganado 11 de sus últimos 12 juegos. The Mets trailed by eight games for the second NL wild card before play on July 25 but started the doubleheader just three games back.

El dominicano Jeurys Familia (3-1) lanzó una entrada sin hit, y con el público de 29.645 aficionados vitoreando, el derecho Seth Lugo sacó seis outs para apuntarse su segundo salvamento de la temporada y quinto de su carrera.

Dugger (0-1), que fue mandado llamar por los Marlins pese a su efectividad de 9.34 en siete aperturas en categoría Triple A, recibió seis carreras y cinco hits, y le negociaron cuatro pasaportes en cinco entradas en que ponchó a tres.

El puertorriqueño Isan Díaz también pegó un memorable bambinazo por Miami ante deGrom en el sexto episodio, el primer imparable en su debut en las mayores.

DeGrom (7-7) ponchó a ocho en siete innings y permitió dos carreras y cinco hits. Aparte del jonrón, retiró a 15 de los últimos 16 bateadores que encaró.

En el primer partido, por los Mets, los dominicanos Rosario de 5-2 con dos anotadas y una producida, y Juan Lagares de 1-0. El puertorriqueño Tomás Nido de 4-0.

Por los Marlins, el puertorriqueño Díaz de 4-1 con una anotada y una producida. El dominicano Starlin Castro de 4-1 con una empujada. Los colombianos Harold Ramírez de 4-0 y Jorge Alfaro de 3-0. El venezolano Martín Prado de 1-1.

En el segundo encuentro, por los Mets, los dominicanos Rosario de 4-1 con anotada, y Lagares de 2-0. El puertorriqueño Nido de 1-0. El cubano Adeiny Hechavarría de 4-0. El venezolano Wilson Ramos de 4-1.

Por los Marlins, el puertorriqueño Díaz de 3-0. Los dominicanos Castro de 1-0, y Sandy Alcántara de 2-0. El colombianos Ramírez de 3-1 con una empujada. Los venezolanos Prado de 3-0, y Miguel Rojas de 3-1 con anotada.