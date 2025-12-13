americateve

Mets acuerdan contrato de 2 años con Jorge Polanco tras perder a Pete Alonso, según fuente

Los Mets de Nueva York acordaron firmar al infielder dominicano Jorge Polanco por dos años, según le informó el sábado a The Associated Press una persona con conocimiento del acuerdo.

ARCHIVO - Foto del 16 de octubre del 2025, el dominicano Jorge Polanco de los Marineros de Seattle sale del dugout tras un elevado para out ante los Azulejos de Toronto en el juego 4 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana. (AP Foto/Lindsey Wasson, Archivo)
ARCHIVO - Foto del 16 de octubre del 2025, el dominicano Jorge Polanco de los Marineros de Seattle sale del dugout tras un elevado para out ante los Azulejos de Toronto en el juego 4 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana. (AP Foto/Lindsey Wasson, Archivo) AP

La persona habló con AP bajo condición de anonimato porque el trato estaba pendiente de un examen físico y no había sido anunciado.

Polanco bateó para .265 con 26 jonrones y 78 carreras impulsadas este año para los Marineros de Seattle. Fue la segunda temporada del pelotero de 32 años con Seattle después de una década con los Mellizos de Minnesota.

La llegada de Polanco se produce tras las salidas del jardinero Brandon Nimmo, el cerrador puertorriqueño Edwin Díaz y el primera base Pete Alonso, que dejaron a Nueva York sin tres de sus favoritos de la afición. Se informó que el contrato de Polanco tiene un valor de 40 millones de dólares.

El año pasado, Polanco fue principalmente bateador designado y también jugó en la segunda base, pero la mayor necesidad actual de Nueva York en el infield podría ser en la primera base tras la salida de Alonso. Los Mets adquirieron al segunda base Marcus Semien en un intercambio por Nimmo, y el boricua Francisco Lindor es un pilar en el campocorto.

Polanco fue elegido al Juego de Estrellas en 2019 con Minnesota, y bateó un récord personal de 33 jonrones en 2021. Se sometió a una cirugía en octubre de 2024 para reparar su tendón rotuliano izquierdo, y los Marineros declinaron su opción de 12 millones de dólares para la temporada 2025. Sin embargo, lo trajeron de vuelta por siete millones de dólares, y produjo una de sus mejores temporadas ofensivas.

Por Redacción América Noticias Miami
