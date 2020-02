Método antiguo para contar calorías demuestra ser inexacto

Sin embargo, los números oscilantes de las almendras muestran que las cantidades impresas en las etiquetas podrían no ser tan precisas como parecen.

El mes pasado, Kind dijo que reduciría la cuenta calórica de sus barras energéticas, aunque los ingredientes no cambien. La compañía mencionó estudios según los cuales las nueces tienen menos calorías digeribles de lo que antes se creía.

Realizada por los investigadores del gobierno con financiamiento de productores de nueces, los estudios revelan la inexactitud del método para determinar la cuenta calórica establecido hace más de un siglo. El sistema ampliamente usado dice que un gramo de carbohidratos y un gramo de proteínas cada uno tiene 4 calorías, mientras que un gramo de grasa unas 9. Las compañías también pueden restar algunas calorías sobre la base de cálculos anteriores de cuántos alimentos diferentes no se digieren.

Sin embargo, según comentarios anecdóticos, los investigadores sospechan que más de los nutrientes en las nueces tienen menos calorías digeribles de lo que se pensaba.

“Si no se las digiere, entonces quizás el conteo calórico no es correcto”, dijo David Baer, coautor de estudios de nueces en el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que financió la investigación junto con productores de nueces como Almond Board of California.

Para demostrlo, Bear y sus colegas les dieron a 18 personas alimentos con y sin almendras crudas, y les pidieron regresar diario con orina y heces empacados en hielo seco. Los contenidos fueron analizados para calcular que una porción de almendras tiene unas 130 calorías digeribles, en lugar del número extensamente usado de 170.

