Messi convencido de que Argentina luchará al máximo para repetir como campeón del Mundial

BUENOS AIRES (AP) — El capitán de la selección argentina Lionel Messi aseguró que el equipo va a luchar al máximo para defender su título de campeón del mundo en el Mundial de 2026 que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

El delantero del Inter Miami Lionel Messi arriba para la final de la Conferencia Este de la MLS ante el New York FC el sábado 29 de noviembre del 2025. (AP Foto/Rebecca Blackwell) AP

Ante la consulta de la posibilidad de repetir el triunfo logrado en Qatar en 2022, Messi dijo en una entrevista con el canal ESPN difundida el jueves que “este grupo lo va a volver a intentar, va a dejar todo y va a pelear".

Messi y el resto del plantel aguardan por el sorteo del Mundial 2026 el viernes en Washington que definirá los rivales de su zona. El astro y Argentina buscarán revalidar su título —y añadir una cuarta estrella— en el certamen que se disputará del 11 de junio al 19 de julio del año próximo. Messi ha indicado que únicamente disputará ese torneo si se siente apto físicamente.

El jugador del Inter Miami acotó en su entrevista con el noticiero SportsCenter de ESPN que aunque Argentina se esforzará, “después por pequeños detalles puede quedar afuera”. "Un Mundial es muy difícil… La pelota puede pegar en el palo y salir o meterse, podés perder en los penales”.

Recordó que en la final ante Francia, Argentina tuvo que “ir a los penales y ahí tuvimos a la bestia del ‘Dibu’ (el arquero Emiliano Martínez) que nos hizo ganar (4-2), pero podés llegar a los penales y no ganar”.

“Voy a ir día a día; siendo sincero e intentando ser realista y sentirme bien. Este año me sentí muy bien”, dijo el delantero.

El jugador destacó que la diferencia del calendario de la Major League Soccer, la liga de fútbol profesional de Estados Unidos y Canadá, respecto a lo que estaba acostumbrado cuando jugaba en Europa, favorecería su participación en el Mundial del próximo año. “Teniendo una pretemporada en el medio, creo que eso me cambia todo. Es empezar de cero, a mí personalmente, me va a ayudar muchísimo”.

“La Pulga” también se refirió a sus constantes conversaciones con el seleccionador argentino, Lionel Scaloni, acerca del rol que podría cumplir en el próximo campeonato. “Él entiende también y lo hablamos mucho… y siempre me dice que por él le gustaría que esté del lugar que me toque o que sea. Tenemos una relación de mucha confianza y podemos hablar de todo”.

Messi destacó de Scaloni su “cercanía con el grupo” y la manera que tiene de “tratar a los jugadores, de llegarle a cada uno”.

FUENTE: AP

