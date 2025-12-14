americateve

Merrill Kelly regresa a los Diamondbacks por dos años, según fuente de AP

PHOENIX (AP) — El veterano abridor Merrill Kelly acordó el domingo regresar a los Diamondbacks de Arizona con un contrato de dos años por 40 millones, según una persona familiarizada con el movimiento.

ARCHIVO - Foto del 13 de agosto del 202, el abridor de los Rangers de Texas Merrill Kelly lanza en la primera entrada ante los Diamondbacks de Arizona. (AP Foto/Tony Gutierrez, Archivo)
La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato debido a que el acuerdo no ha sido anunciado y está pendiente de un examen físico.

El lanzador derecho pasó los primeros seis años y medio de su carrera con los Diamondbacks antes de que fuera traspasado a los Rangers de Texas en la fecha límite de cambios de este año en julio antes de convertirse en agente libre. Fue bueno para ambos equipos, terminando con un récord combinado de 12-9 y una efectividad de 3.52.

El regreso de Kelly al desierto no es una gran sorpresa considerando que es nativo de Scottsdale y jugó en el colegial para Arizona State.

Fue una pieza clave del equipo que llegó a la Serie Mundial en 2023. Tuvo un récord de 12-ocho y una efectividad de 3.29 esa temporada, sumando una actuación magistral en el juego 2 de la Serie Mundial contra los Rangers, que es el único juego que los D-backs ganaron en el Clásico de Otoño.

El pelotero de 37 años no tiene un repertorio abrumador, pero prospera gracias a una mezcla de seis lanzamientos que mantiene a los bateadores desequilibrados. Ha forjado una sólida carrera en la MLB a pesar de que debutó hasta los 30 años en 2019.

Fue seleccionado en el draft de 2010 por los Rays de Tampa Bay, pero se quedó atascado en Triple A antes de optar por firmar con los SK Wyverns de la Organización de Béisbol de Corea de 2015 a 2018, logrando un récord de 48-32 con una efectividad de 3.86.

A los Diamondbacks les gustó lo que vieron y lo firmaron con un contrato de cuatro años por 14,5 millones en 2018.

Acordó un contrato de dos años por 18 millones con Arizona en 2022 que cubría las temporadas 2023 y 2024 e incluía una opción del club para 2025 que los D-backs ejercieron.

